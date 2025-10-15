Hatalmas filmes kvíz: vajon igazi Lali lennél? Teszteld, mennyire ismered az Üvegtigris világát

Rudolf Péter Kossuth- és Jászai Mai-díjas színész, rendező, producer és forgatókönyvíró 2001-ben bemutatott filmje, az Üvegtigris nemcsak kultuszfilmmé vált, hanem olyan alkotássá, aminek poénjait máig generációk emlegetik. Ebből a kvízből azonban kiderül, te mennyire emlékszel vígjáték részleteire!

Most kiderül, hogy igazi Üvegtigris rajongó vagy-e!

Fotó: MTI Rt. Fotószerkesztõség / mti

Az Üvegtigris amellett, hogy megnevettetett, görbe tükröt állított a magyar valóságnak, mindezt azonban bohókás, szerethető figurákon keresztül tette. Ennek köszönhetően bámulatos színészi alakításoknak lehettünk szemtanúi, így nem csoda, hogy a film szereplői másodpercek alatt a szívünkbe lopták magukat. Ha úgy érzed, hogy mindenre tudod a választ és egy kicsit nosztalgiáznál, akkor tarts velünk és derítsd ki, mennyire emlékszel az első Üvegtigrisre!