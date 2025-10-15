Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Az Üvegtigris szereplőgárdája

Hatalmas filmes kvíz: vajon igazi Lali lennél? Teszteld, mennyire ismered az Üvegtigris világát

kultfilm
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 15:45
filmes kvízekRudolf PéterÜvegtigris
Rudolf Péter 66. születésnapja alkalmából egy nosztalgikus kvízzel készültünk, amiben felelevenítjük a színész legikonikusabb szerepét, Lalit. Vajon te mennyire ismered a rendező legendás filmjét, az Üvegtigrist? Most kiderül, hogy igazi rajongó vagy-e!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Rudolf Péter Kossuth- és Jászai Mai-díjas színész, rendező, producer és forgatókönyvíró 2001-ben bemutatott filmje, az Üvegtigris nemcsak kultuszfilmmé vált, hanem olyan alkotássá, aminek poénjait máig generációk emlegetik. Ebből a kvízből azonban kiderül, te mennyire emlékszel vígjáték részleteire!

Az Üvegtigris szereplőgárdája
Most kiderül, hogy igazi Üvegtigris rajongó vagy-e! 
Fotó: MTI Rt. Fotószerkesztõség / mti

Filmes kvíz az Üvegtigris legnagyobb rajongóinak – Most megcsillogtathatod a tudásod!

Az Üvegtigris amellett, hogy megnevettetett, görbe tükröt állított a magyar valóságnak, mindezt azonban bohókás, szerethető figurákon keresztül tette. Ennek köszönhetően bámulatos színészi alakításoknak lehettünk szemtanúi, így nem csoda, hogy a film szereplői másodpercek alatt a szívünkbe lopták magukat. Ha úgy érzed, hogy mindenre tudod a választ és egy kicsit nosztalgiáznál, akkor tarts velünk és derítsd ki, mennyire emlékszel az első Üvegtigrisre!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Kivel rendezte Rudolf Péter az Üvegtigrist?

Itt tekintheted meg az első Üvegtigris előzetesét:

