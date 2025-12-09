Esküvőre és babavállalásra készül Kozso exneje: Kádár Mónika 54 évesen is kész az anyaságra

Sokakat meglepett, sőt, némi botrány is kerekedett abból, hogy Kádár Mónika és a Luigi néven ismert énekes között tavaly nyáron szerelem szövődött. Luigi elhagyta korábbi kedvesét és Kozso egykori felesége is kilépett a kapcsolatából, hogy beteljesíthessék szívük parancsát. Idén ősszel végül az eljegyzés is megtörtént, a pár pedig már a lakodalmat szervezi. A Bors ezzel kapcsolatban kereste meg Kádár Mónikát, aki beavatta lapunkat egy eddig titkolt tervébe is, amivel sikerült alaposan meg is lepnie minket.

Kádár Mónika és Luigi egy közös turné során szerettek egymásba (Fotó: Kádár Mónika)

Kádár Mónika: „Luigi és én is hatalmas lakodalmat szeretnénk”

„Luigi ősszel a lemezbemutató koncertem után kérte meg a kezem egy nagyon romantikus és spirituális helyen Salgótarjánban, a Boszorkány-kőnél.”

Természetesen azonnal igent mondtam és szinte már láttam is magam a gyönyörű, fátylas, uszályos esküvői ruhában, amiben majd kimondom neki a boldogító igent életünk közelgő, nagy napján.

„Igaz, harmadszor megyek majd férjhez, de még sosem volt igazi, tradicionális esküvőm és lakodalmam sem. Na majd most! Luigi és én is hatalmas lakodalmat szeretnénk. Két naposra tervezzük és már megvan a helyszín is, sőt a lovashintó is, amivel megérkezünk majd a lakodalmunkba” – mesélte boldogan Kádár Mónika a sokak szerint Zámbó Jimmy magasságaiban éneklő Luigival való kapcsolatáról.

Kádár Mónika és Luigi már az esküvőjüket tervezik és a gyermekvállaláson gondolkodnak (Fotó: Kádár Mónika)

Kádár Mónika gyereket szeretne: „Természetesen tisztában vagyok a kockázatokkal”

Az énekesnő ezután megsúgta, mi is a legnagyobb álma, amit szeretne valóra váltani. „Talán most többeket megbotránkoztatok, de kimondom úgy, ahogyan van!”

Szeretném Luigit megajándékozni egy közös gyermekkel.

„Igen, ötvennégy éves vagyok, de úgy érzem, még elég erős és egészséges is ahhoz, hogy a szívem alatt hordjak egy aprócska életet. Luigi az a férfi, aki mellett végre megtaláltam a vágyott biztonságot és mindketten szeretnénk teljes családként leélni az életünket. Természetesen tisztában vagyok a kockázatokkal, így konzultálni fogok szakemberekkel, de én készen állok” – jelentette ki határozottan Kádár Mónika, akit egy cseppet sem zavar az a tény, hogy már nagymama, hiszen remek formában érzi magát.