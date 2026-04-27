Esküvőre készül Kozso exneje, brutális támadásokat kap új párjával: "Ránk hívták a NAV-ot is..."

Kádár Mónika és Luigi szerelme az égben köttetett. Elég volt egy közös munka és a sorsuk eldőlt, megpecsételődött. Ugyanakkor a szerelmük indulása nem volt zökkenőmentes, hiszen a mulatós sztár kapcsolatban élt. A szakítást pedig nem viselte jól korábbi párja, az Ámokfutók legendája, Kozso. Volt minden, ami a nagykönyvben meg van írva. Sajtóban üzengetés, feljelentés, zaklatás, vagyis a teljes paletta. Mindez azonban nem tántorította el a szerelmeseket.

Kádár Mónika és Luigi az esküvőjükre készülnek, de ennek sokan nem örülnek (Fotó: Kádár Mónika)

Kádár Mónika: „Megtaláltam azt a férfit, akivel szeretném leélni az életemet”

Kozso exneje számára a tavalyi születésnapján Luigi feltette a nagy kérdést, amire az énekesnő hatalmas igennel felelt. A jegyespár szinte azonnal belekezdett az esküvőjük szervezésébe, ami mostanra előrehaladott állapotban van. Július 11-én oltár elé állnak, majd elkezdődik a hetedhét országra szóló lakodalom. Mindeközben, Kádár Mónika és Luigi is folyamatosan fenyegetéseket kapnak.

Alapvetően egyébként nem is akartam újra megházasodni, hiszen már kétszer elváltam, de Luiginak én leszek az első felesége. Ugyanakkor mellette érzem életemben először, hogy megtaláltam azt a férfit, akivel szeretném leélni az életemet

– kezdte a Borsnak Kádár Mónika.

Kádár Mónika már nem akart megházasodni, de Luigi levette a lábáról (Fotó: Kádár Mónika)

„Még spirituális módszerekkel is megpróbálnak minket elválasztani”

Az énekesnő ezután rátért a zaklatásokra, melyek több irányból érkeznek hozzájuk. „Sok ember szemét szúrja a kapcsolatunk. Luiginak volt ugye egy előző kapcsolata. A lány mindenáron férjhez akart menni hozzá. Mivel ugye nem jött össze, gyűlöl engem, vagyis minket. De ezzel nincs egyedül. Valamiért egész sokan vannak, akik bármi áron meg akarják gátolni az esküvőnket. Ebben van jó adag féltékenység, ami szakmai oldalról is jelentkezik. Akadnak páran, akiknek szúrja a szemét, hogy zeneileg is közös útra léptünk. Luigi már kapott olyan üzeneteket, hogy itt, vagy ott nem énekelhet, ha velem van. De már feljelentések is érkeztek a volt párja irányából. Konkrétan ránk hívta a NAV-ot. Még spirituális módszerekkel is megpróbálnak minket elválasztani egymástól.

Luigi már konkrét életellenes fenyegetést is kapott

– mesélt az őket ért támadásokról Kádár Mónika.