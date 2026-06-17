Mi lett vele? Villamossági cégnél dolgozik a Jóban Rosszban Pongráz doktora

Meghatározó napi sorozat volt a Jóban Rosszban, de az egykori Pongrácz doktor már nem jár össze a szereplőkkel. Gazdag Tibor volt néhány találkozón, de már régen véget értek a forgatások, mindenki másfelé ment.

A Jóban rosszban szereposztásának egyik legnagyobb sztárja volt Gazdag Tibor (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Élet a Jóban rosszban után: „A színészetből nem nagyon lehet megélni”

– Végh Judittal együtt játszunk színházban, rajta keresztül tartom a kapcsolatot a többiekkel. Lehet, hogy az én hibám is, nem vagyok fenn a Facebookon meg más felületeken, nem vagyok netes csoportokban, így nemigen tudok találkozókról. Meghatározó része volt az életemnek, de elég furcsán ért véget. Majdnem egyik napról a másikra lett vége a sorozatnak; sokakat szíven ütött, legalábbis engem mindenképpen. 17 évig toltuk a szekeret, dicstelen volt a búcsú. Ez a munkahelyünk volt, erre építettük az életünket. Egyszer mindennek vége van, ezt tudtuk, és jogilag is minden rendben volt. De mi, színészek talán érzékenyebben reagáltunk. De túl vagyok ezen – hangsúlyozta a népszerű színész.

„Dunakeszin lakom a hét második felében”

Továbbra is játszik színházban, láthatják a nézők a Vidám Színpadon és a József Attila Színházban, éppen próbálnak egy darabot a veszprémi Pannon Várszínházban. Havi hét-nyolc előadása van, főképp a hét második felében.

– A színészetből nem nagyon lehet megélni. A testvéreimnek van Veszprémben egy villamossági cégük, itt dolgozom a hét első felében, utána megyek a családhoz, Dunakeszin lakom a hét második felében. Nagyon sok mindent csinálok, intézek, ezek irodai dolgok. A cég hálózatépítéssel, bővítéssel, napelemekkel foglalkozik, ami érdekes, de a színészet a szakmám: a művészetek jobban vonzanak, humán beállítottságú ember vagyok. Sorozathoz sajnos nem keresnek, pedig az évtizedek alatt megtanultam kamera előtt mozogni, beszélni. Volt olyan válasz, hogy „elfáradt az arcod”, de csak itt létezik ilyen, más országban érdekes módon ez nem probléma. Régen szinkronizáltam, ezt szeretném is, de vidéken éltem, így kikoptam belőle. Amúgy több a benzin, mint a gázsi, azért pedig nem fizetnék, hogy dolgozhassak – tette hozzá.