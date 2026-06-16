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"Nem házasodtam meg soha" - Kényes kérdéseket tisztázott a szakítás körül Horváth Éva

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szakítás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 16. 09:40
Horváth Évabaleset
A gyermekei jövőjéről is beszélt az egykori szépségkirálynő.
Bors
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Finoman szólva is nehéz időszakon van túl Horváth Éva. Az egykori szépségkirálynő még 2024-ben szenvedett súlyos motorbalesetet Balin, amely után többször is műteni kellett, mi több, még az amputáció is felmerült. A közelmúltban a modell azt is elárulta, a párkapcsolata is komolyan megsínylette a történteket, így a partnerével, egyben két gyermeke édesapjával, Gáborral a szakítás mellett döntöttek.

Tisztázta a félreértéseket Horváth Éva / Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Tisztázta a félreértéseket Horváth Éva

A párkapcsolatom már előtte sem működött jól, aztán ez a baleset végül el is határozta, szerintem ez volt a vége

- nyilatkozta Éva az RTL Reggeli műsorában.

Az egykori szépségkirálynő a napokban a 97. Ünnepi Könyvhéten népszerűsítette Fejős Éva legújabb, Bye-bye, tűsarok! című kötetét, amelyet az ő története inspirált. Ekkor Éva további részleteket osztott meg a szakításról, mialatt tisztázott néhány félreértést is.

A hír az igaz. Ez az időszak nemcsak arról szólt, hogy a tűsarkaimtól búcsúztam, hanem egy teljesen új életet fogok kezdeni, fogunk kezdeni. Igen, nem leszünk már együtt a közeljövőben

- mondta el Éva a párjától való elválásról, akit sokan tévesen a férjeként emlegetnek.

Nem házasodtam meg soha

 – a modell, akit minden pletyka közül legérzékenyebben a két kisfiát illető híresztelés viselt meg.

A gyermekeimet eszem ágában sem volt elhagyni, Balin hagyni. Itt folytatják az iskolát és óvodát. Mindenki Magyarországon

- emelte ki Horváth Éva, a Story beszámolója szerint.

 

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