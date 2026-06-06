Kitálalt a Hip Hop Boyz sztárja: Durva titkok és belső viszályok tépték szét a bandát!

A kilencvenes években a Hip Hop Boyz letarolta a hazai könnyűzenei piacot, ám a csillogás mögött súlyos belső feszültségek emésztették a csapatot. Kalocsai Krisztián, azaz O. G. Duck, Szűcs Zoltán (Real Action) és Egry Levente (Levy T.) hirtelen jött sikere hamar felszínre hozta a személyes ellentéteket. A formáció történetét hangos balhék, hirtelen elválások és váratlan egyesülések szegélyezték, miközben a tagok között teljesen megromlott a bizalom. Most, évekkel a végső széthullás után, Krisztián exkluzív részleteket osztott meg lapunkkal a zenekar valódi bukásáról és arról, hogy jelenleg milyen a kapcsolata egykori társaival.

A Hip Hop Boyz többször is feloszlott (Fotó: Mediaworks / Bors)

Miért hullott darabjaira a Hip Hop Boyz?

A rajongók hosszú éveken át csak találgatni tudtak, hogy mi vezetett a sikerszéria hirtelen végéhez, de most végre kiderült az igazság. O. G. Duck nyíltan beszélt arról a pontról, amikor a feszültség elviselhetetlenné vált a tagok között:

Először abbahagytuk 1999-ben, mert túl nehéz volt, túlzottan erős volt a tempó, plusz kiéleződtek belső ellentétek. Úgyhogy abbahagytuk egyszer, és utána 2008 környékén kezdtük újra. Aztán megint előjöttek a személyi ellentétek, ezért Real Action ment tovább a színház irányába, mi pedig az Egry Leventével csináltuk tovább a zenekart. Ennyi volt a szétoszlás, és összeállás, és átalakulás története.

Krisztián szavaiból tisztán látszik, hogy a felszín alatt komoly emberi problémák húzódtak, amelyek újra és újra szétrobbantották a csapatot.

Kőkemény pénzügyi háború a kulisszák mögött

A színfalak mögött az emberi ellentétek mellett a legősibb konfliktusforrás, a pénzkérdés lobbantotta be a legnagyobb tüzet. A bennfentesek szerint a komoly bevételek, a fellépési pénzek és a jogdíjak egyenlőtlen eloszlása folyamatos feszültséget szült a tagok között. A bevételek elosztása körüli viták pedig hamar aláásták a csapatszellemet. A helyzetet tovább mérgesítette a márkanév körüli jogi harc és a formáció jövőbeli üzleti irányvonala, ami teljesen kettészakította a fiúkat. Amikor Szűcs Zoltán látványosan elkezdett elkülönülni a csapattól és saját projektjeire fókuszált, a maradék bizalom is végleg elszállt. Ez a halmozódó anyagi és erkölcsi válság vezetett el oda, hogy a tagok között másfél évtizedes, fagyos hallgatás vette kezdetét.