Kitálalt a Hip Hop Boyz sztárja: Durva titkok és belső viszályok tépték szét a bandát!

A kilencvenes években a Hip Hop Boyz letarolta a hazai könnyűzenei piacot, ám a csillogás mögött súlyos belső feszültségek emésztették a csapatot. Kalocsai Krisztián, azaz O. G. Duck, Szűcs Zoltán (Real Action) és Egry Levente (Levy T.) hirtelen jött sikere hamar felszínre hozta a személyes ellentéteket. A formáció történetét hangos balhék, hirtelen elválások és váratlan egyesülések szegélyezték, miközben a tagok között teljesen megromlott a bizalom. Most, évekkel a végső széthullás után, Krisztián exkluzív részleteket osztott meg lapunkkal a zenekar valódi bukásáról és arról, hogy jelenleg milyen a kapcsolata egykori társaival.
A rajongók hosszú éveken át csak találgatni tudtak, hogy mi vezetett a sikerszéria hirtelen végéhez, de most végre kiderült az igazság. O. G. Duck nyíltan beszélt arról a pontról, amikor a feszültség elviselhetetlenné vált a tagok között:
Először abbahagytuk 1999-ben, mert túl nehéz volt, túlzottan erős volt a tempó, plusz kiéleződtek belső ellentétek. Úgyhogy abbahagytuk egyszer, és utána 2008 környékén kezdtük újra. Aztán megint előjöttek a személyi ellentétek, ezért Real Action ment tovább a színház irányába, mi pedig az Egry Leventével csináltuk tovább a zenekart. Ennyi volt a szétoszlás, és összeállás, és átalakulás története.
Krisztián szavaiból tisztán látszik, hogy a felszín alatt komoly emberi problémák húzódtak, amelyek újra és újra szétrobbantották a csapatot.
A színfalak mögött az emberi ellentétek mellett a legősibb konfliktusforrás, a pénzkérdés lobbantotta be a legnagyobb tüzet. A bennfentesek szerint a komoly bevételek, a fellépési pénzek és a jogdíjak egyenlőtlen eloszlása folyamatos feszültséget szült a tagok között. A bevételek elosztása körüli viták pedig hamar aláásták a csapatszellemet. A helyzetet tovább mérgesítette a márkanév körüli jogi harc és a formáció jövőbeli üzleti irányvonala, ami teljesen kettészakította a fiúkat. Amikor Szűcs Zoltán látványosan elkezdett elkülönülni a csapattól és saját projektjeire fókuszált, a maradék bizalom is végleg elszállt. Ez a halmozódó anyagi és erkölcsi válság vezetett el oda, hogy a tagok között másfél évtizedes, fagyos hallgatás vette kezdetét.
Az igazi bomba azonban csak ezután robbant, amikor Krisztián kitért Szűcs Zoltán, azaz Real Action viselkedésére. A formációból való eltávolítása mögött olyan események álltak, amit a mai napig nem tudtak megbocsátani neki:
Szűcsi nem túl szép dolgokat csinált, amikor őt kirúgtuk az együttesből. Volt, hogy olyan dolgokat tudtunk meg, ami nem volt összeegyeztethető a jövőbeli terveinkkel, csapatunkkal. Egyébként most is kiderült egy olyan dolog, amitől szóhoz se jutok, de nem mondom el, mert tiszteletben tartom a másikat, én így teszek. Mindegy is... A lényeg, hogy mi tovább csináltuk a Leventével, aki aztán kiment Amerikába és kint maradt, és utána én vittem tovább egyedül a szekeret.
A megdöbbentő titkok ellenére O. G. Duck megőrizte a diszkrécióját, de a szavaiból áradó feszültség hűen tükrözi a múltbéli sebek mélységét.
Bár a múltban sok volt a sértettség, az idő úgy tűnik, elkezdte begyógyítani a sebeket, legalábbis Krisztián és Egry Levente között. Másfél évtizednyi teljes hírzárlat után a két egykori barát újra megtalálta az utat egymáshoz, és megpróbálják tisztázni a régi félreértéseket:
Vele megint tartom a kapcsolatot. Egyelőre csak beszélgetünk telefonon, meg ilyenek. Levente nekem nagyon nagy barátom volt. Azért elég hosszú időt együtt dolgoztunk. 1992-1999-ig, utána pedig 2004-2010-ig. Tehát egy ilyen 15-20 évet végül is együtt melóztunk. Legjobb barátom és munkatársam volt. Kicsit mi is megorroltunk egymásra, nem tagadom. De most sikerült ezeket a problémákat kibeszélnünk egymás között. Én is más gondoltam arról, hogy ő mit gondol, és ő is másnak látta a szituációt, amiben én voltam. Úgyhogy most jelenleg ott tartunk, hogy barátkozunk. Kimaradt 15 év az életünkből, amikor nem hallottunk a másikról semmit, úgyhogy van mit feleleveníteni.
Hogy ez a váratlan közeledés hoz-e újabb közös munkát, az még a jövő zenéje, de a rajongók számára már az is hatalmas hír, hogy a zenekar két kulcsfigurája újra szóba áll egymással a viharos évek után.
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