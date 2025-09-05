"Ott maradtam egyedül, árván" – Hontalan lett a Hip Hop Boyz sztárja! Döbbenetes körülmények között találtunk rá

A ’90-es évek egyik legnagyobb csapata volt a Hip Hop Boyz, melynek rappere, O.G. Duck mindent elárult. Arany- és gyémántlemezek, telt házas koncertek... Sőt, Michael Jackson előzenekaraként is színpadra léphetett. Kalocsai Krisztián ma egészen más életet él. A Borsnak kifakadt fénykorról, küzdelmekről, kilakoltatásról és új tervekről egyaránt.
A sikerek és jó élmények vitathatatlanok:
A Hip Hop Boyz fénykorához nagy büszkeségem fűződik. Michael Jackson előzenekaraként fellépni például, vagy a legelső nagy koncert a Budapest Sportcsarnokban... Az első igazi tömegélmény a Felvonulási téren, 200 ezer ember előtt. A legtöbb fellépés egy éjszaka alatt 12 volt fénykorunkban
– idézi fel a csúcspontokat.
A sikereket a lemezpiacon is mérték: „Magyarország utolsó gyémántlemeze a miénk volt Hofi Géza és Zámbó Jimmy mellett.”
A rapper szerint azóta a világ teljesen kifordult magából:
Én ott maradtam egyedül, árván, kicsit kirekesztve. Három-négy éve bejelentettem, hogy visszavonulok a színpadról, és az életem Forgatókönyvét kezdtem el írni. Vagy egy táncos Hip Hop mozifilmet, vagy sorozatot szeretnék belőle.
A múlt dicsőségei mellett fájóbb pillanatokat is felidézett Kalocsai Krisztián, azaz O.G. Duck. 2013-ban például elveszítette imádott otthonát, 2024-ben pedig édesanyját is kilakoltatták.
Én egy éve kvázi hontalanul, mint szívességi lakó, barátoknál, a szeretetszövetség megmutatkozásában lakok itt-ott a menyasszonyommal, Szilvivel. Kicsit most úgy élünk, mint az igazi vérbeli hippik, a puszta közepén, tábortűzzel, énekléssel, zenéléssel.
Mégis hisz abban, hogy minden rosszban van valami jó.
„Nincsen rossz. Méregből orvosságot csinálsz. Nevetni kell, táncolni és énekelni. Kevés embert láttam nevetés közben káromkodni vagy tánc közben sírni.”
Az újrakezdéshez társak is érkeztek: Egy fiatal rajongó, Botzheim Dániel újrapozicionálta a Hip Hop Boyz szellemiségét egy dalban, amelyben a rapper is közreműködik.
„Dani írt egy számot 21 régi Hip Hop Boyz-dal szövegéből. Én vállaltam benne három rapbetétet, és amikor gyakoroltam, Laár András humorista is meghallotta. Annyira megtetszett neki, hogy gitározni akart bele. Most készül a klip, és közösen tervezünk egy téli slágert is. A színpadi közös műsor az új dalokkal párhuzamosan készül, a műsor világhírű Hip Hop koreográfusa Bboy Gabor lesz az Enemy Squad-ból” – folytatta a történetet O.G. Duck.
Mint elmondta, párja, Szilvi a legnagyobb támasza.
Ő a fény az életemben, a legnagyobb gyöngyszem, régóta tervezzük a házassági szertartásunkat, ami egy fogadalomtételi szertartás lesz.
– vallotta meghatottan.
Édesanyja ma egy népszállón lakik, de őt sem kell félteni:
Attól még, hogy kidobnak a házadból, lehetsz boldog. Édesanyám most két új barátot is szerzett, van társasága, talán kicsit izgalmasabb az élete, mint amikor egyedül ült a nagy lakásban.
Az egykori tinibálvány számára a legfontosabb tanulság egyszerű: béke, szeretet, egység – és persze egy kis „budizás”. „Mi ezért vagyunk itt a földön” – zárta gondolatait mosolyogva.
