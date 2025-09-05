"Ott maradtam egyedül, árván" – Hontalan lett a Hip Hop Boyz sztárja! Döbbenetes körülmények között találtunk rá

A ’90-es évek egyik legnagyobb csapata volt a Hip Hop Boyz, melynek rappere, O.G. Duck mindent elárult. Arany- és gyémántlemezek, telt házas koncertek... Sőt, Michael Jackson előzenekaraként is színpadra léphetett. Kalocsai Krisztián ma egészen más életet él. A Borsnak kifakadt fénykorról, küzdelmekről, kilakoltatásról és új tervekről egyaránt.

A Hip Hop Boyz O.G. Duckja új kihívásokat keres (Fotó: saját kép)

O.G. Duck és az édes 90-es évek: „Nagy büszkeségem”

A sikerek és jó élmények vitathatatlanok:

A Hip Hop Boyz fénykorához nagy büszkeségem fűződik. Michael Jackson előzenekaraként fellépni például, vagy a legelső nagy koncert a Budapest Sportcsarnokban... Az első igazi tömegélmény a Felvonulási téren, 200 ezer ember előtt. A legtöbb fellépés egy éjszaka alatt 12 volt fénykorunkban

– idézi fel a csúcspontokat.

A sikereket a lemezpiacon is mérték: „Magyarország utolsó gyémántlemeze a miénk volt Hofi Géza és Zámbó Jimmy mellett.”

A Hip Hop Boyz után jött az összeomlás

A rapper szerint azóta a világ teljesen kifordult magából:

Én ott maradtam egyedül, árván, kicsit kirekesztve. Három-négy éve bejelentettem, hogy visszavonulok a színpadról, és az életem Forgatókönyvét kezdtem el írni. Vagy egy táncos Hip Hop mozifilmet, vagy sorozatot szeretnék belőle.

A múlt dicsőségei mellett fájóbb pillanatokat is felidézett Kalocsai Krisztián, azaz O.G. Duck. 2013-ban például elveszítette imádott otthonát, 2024-ben pedig édesanyját is kilakoltatták.

Én egy éve kvázi hontalanul, mint szívességi lakó, barátoknál, a szeretetszövetség megmutatkozásában lakok itt-ott a menyasszonyommal, Szilvivel. Kicsit most úgy élünk, mint az igazi vérbeli hippik, a puszta közepén, tábortűzzel, énekléssel, zenéléssel.

Mégis hisz abban, hogy minden rosszban van valami jó.

„Nincsen rossz. Méregből orvosságot csinálsz. Nevetni kell, táncolni és énekelni. Kevés embert láttam nevetés közben káromkodni vagy tánc közben sírni.”

Nincs egyedül

Az újrakezdéshez társak is érkeztek: Egy fiatal rajongó, Botzheim Dániel újrapozicionálta a Hip Hop Boyz szellemiségét egy dalban, amelyben a rapper is közreműködik.