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„Mintha fájdalomcsillapítás nélkül belém szúrtak volna egy csavarhúzót” – brutális baleset érte Hevesi Tamást

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Hevesi Tamás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 16. 16:55
drámabaleset
Egyetlen ártatlan mozdulat elég volt ahhoz, hogy a megszokott reggeli kávézás egy pillanat alatt sokkoló háztartási balesetté fajuljon. A mindig energikus Hevesi Tamás olyan brutális esést szenvedett el az otthoni lépcsőjükön, hogy a pokoli kínok után azonnal a klinika traumatológiájára sietett.

Bár Hevesi Tamást a közönség mindig kicsattanó formában, hatalmas energiákkal a színpadon szokta meg, a népszerű énekes élete egyik legijesztőbb reggelét élte át a közelmúltban. Egy ártatlannak induló mozdulat ugyanis pillanatok alatt olyan súlyos háztartási balesetté fajult, amely könnyen derékba törhette volna a művész sűrű koncertszezonját. A szerencsétlen esés után a zenész mozdulni sem bírt a kínoktól, és azonnali orvosi segítségre szorult.

Hevesi Tamás balesetet szenvedett.
Hevesi Tamás balesete felforgatta a zenész reggelét (Fotó: Bors)

Hevesi Tamás a traumatológián kötött ki

A bajt egy frissen leápolt lépcső és a balszerencse találkozása okozta: „Óriásit estem otthon, a falépcsőnk okozta a vesztemet, pontosabban a faápoló spray” – árulta el a drámai pillanatokat felidézve Hevesi Tamás a Borsnak:

 Ébredés után indultam le a szokásos reggeli kávémhoz, amikor a bal lábam kicsúszott alólam, és hanyatt estem. A kezemen végigvágódott a bőr, tiszta plezúr lett az egész. Olyan pokoli fájdalmam volt, amit elmondani sem tudok. Mintha fájdalomcsillapítás nélkül belém szúrtak volna egy csavarhúzót, és feszítenék. Öt métert sem tudtam megtenni

 – vallotta be.

Szerelme, Hevesi Kriszta sietett a segítségére

A hatalmas zajra felesége, Kriszta is felriadt, és azonnal a segítségére sietett. Miután  bevett egy Cataflamot, Tamás az orvosával konzultált, majd nagy nehezen a traumatológiára sietett, ahol alaposan kivizsgálták: „Olyan érzésem volt, mintha lepattant volna egy darabka a csontomból, ami egyenesen beleállt az izmomba” – vallotta be az énekes. Szerencsére a rengeteg röntgenfelvétel után törést nem találtak, így bár a mozgás még rendkívül nehézkes volt, lassan már tudott ülni és óvatosan lépkedni.

Hevesi Tamás a hétvégén már koncertezett.
Hevesi Tamás hamarosan újra nagyokat mosolyoghat, miután teljesen felépül (Fotó: Facebook)

A sérülése után már fellépett

Bár a kedvenc sportjait, a focit és a kerékpározást egy időre el kellett engednie, a színpadon professzionális módon, maximálisan helytállt. A hétvégén a Hősök terén énekelt, másnap pedig újabb fellépések miatt 700 kilométert vezetett a fájdalmakkal dacolva: „Az orvos is mondta, annak köszönhetem a jó egészségügyi állapotomat, hogy rendszeresen sportolok. Egy ilyen eséstől szanaszét mehetett volna az izomzatom. A sportos életmódom segít a gyors felépülésben. No meg a közönségem teljesen feltölt, olyanok, mint egy akkumulátor. Erre szükségem is van, hiszen Kolozsvárra és Gyulára is megyünk a zenekarral, folyamatosan járjuk az országot” – zárta a gondolatait Hevesi Tamás. 

 

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