Hevesi Tamás: „Emberéletek múlnak most a gyorsaságon”

Kijelenthető, hogy nincs is annál aljasabb és veszélyesebb csalási forma, mint amikor a bűnözők egy betegségre kínálnak csodás gyógyulási lehetőséget. Ahogy arról a Bors elsőként beszámolt, pontosan ezt teszi az a feltehetően bűnszervezet, melynek tagjai most a köztudottan cukorbeteg Hevesi Tamás hangját és arcmását felhasználva hirdetnek egy tablettát, melyről állítják, hogy hatására az 1-es típusú cukorbetegek elhagyhatják az életmentő inzulin használatát. Az énekes néhány napja éppen lapunkon keresztül hívta fel a figyelmet a mesterséges intelligenciával készített, veszélyes videóra és mindenkit arra kért, hogy jelentsék a tartalmat, ha szembe találkoznak vele a TikTok-on. Szerda reggel Bochkor Gáborék is foglalkoztak a témával és élő adásban hívták fel Hevesi Tamást, aki elárulta, hogy hivatalos a rendőrpalotába, ahol átveszik tőle a csalással kapcsolatos összes dokumentációját és elkezdik felgöngyölíteni az ügyet, amit nagyon komolyan is vesznek. Tamás a Borsnak is beszámolt a fejleményekről.

A cukorbetegség Hevesi Tamás életének része, immáron 40 éve (Fotó: Bors)

Hevesi Tamás: „Nem kétlem, hogy kemény harc vár a netes bűnözéssel foglalkozó rendőrökre”

„Minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy az arcmásommal, a hangommal és a nevemmel elkövetett csalási ügyben a hatóságok szolgálatára legyek.

Nagyon fontos a gyorsaság, hiszen valóban életeteket menthetünk, ha a rendőrségen sikerül felgöngyölíteni az ügyet és el tudják kapni a csalókat, akik hamis ígéretekkel csapnak be beteg embereket.

Addig is arra kérek minden jóérzésű embert, aki hallgatta a Retró Rádiót és aki ezeket a sorokat olvassa, hogy ha ismernek cukorbeteg embereket, hívják fel a figyelmüket arra, hogy semmilyen csodaszert ne vegyenek és eszük ágában se legyen elhagyni az inzulin használatát! Sajnos nem csak egy TikTok fiókon tűnik fel az álvideó, így nem kétlem, hogy kemény harc vár a netes bűnözéssel foglalkozó rendőrökre, de legalább már jó kezekben van az ügy” – mondta lapunknak Hevesi Tamás, aki egyúttal szigorú szabályozást sürget az egyre terjedő, mesterséges intelligenciával elkövetett csalások kiszűrése érdekében.