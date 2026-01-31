Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Hevesi Tamás dübörgő sikert aratott a Háborúellenes Gyűlésen

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 31. 11:36 / FRISSÍTÉS: 2026. január 31. 11:56
Most szombaton Hatvan városában folytatódik a Háborúellenes Gyűlés sorozat. Itt lépett színpadra Hevesi Tamás, aki ezzel is jelezte: kiáll a béke pártján.
Bors
A szerző cikkei

Hevesi Tamás azt szeretné, ha ténylegesen egy életen át játszhatna a közönségnek. Úgy, ahogyan azt 1994-ben megénekelte a mára már örökzöldé vált slágerében. Ezért is nyitotta meg örömmel a hatvani Háborúellenes Gyűlést, szombaton. A zenészt telt ház és hatalmas ováció fogadta, éppúgy ahogyan a korábbi Háborúellenes Gyűléseken színpadra lépő zenészeket-előadókat is. 

2026.01.31.DPK-Háborúellenes gyűlés-Hatvan
Hevesi Tamás hatalmas sikert aratott a hatvani Háborúellenes Gyűlésen. "Ezt egy életen át kell játszani..." (Fotó: MW)

Hevesi Tamást hatalmas szeretettel fogadták a Háborúellenes Gyűlésen 

Hevesi Tamás hatvanban a már említett slágerével nyitotta meg a Háborúellenes Gyűlést. 

2026.01.31.DPK-Háborúellenes gyűlés-Hatvan
Együtt tombolt a közönség Hatvanban a Háborúellenes Gyűlésen Hevesi Tamás dalára - Fotó: /MW

Az énekes gigaslágere bár több mint három évtizeddel ezelőtt született, de a mondanivalója ma is aktuális. Ezzel a gondolattal lépett a színpadra Hevesi Tamás gigantikus sikere után a  Digitális Polgári Körök nagykövete Rákay Philp, aki végül ténylegesen elindította a hatvani Háborúellenes Gyűlést, hiszen a telt házas tömeg jelezte, mennyire fontos most a háború ellenes nyílt, egyenes és hangos kiállás. 

