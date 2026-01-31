Hevesi Tamás dübörgő sikert aratott a Háborúellenes Gyűlésen

Hevesi Tamás azt szeretné, ha ténylegesen egy életen át játszhatna a közönségnek. Úgy, ahogyan azt 1994-ben megénekelte a mára már örökzöldé vált slágerében. Ezért is nyitotta meg örömmel a hatvani Háborúellenes Gyűlést, szombaton. A zenészt telt ház és hatalmas ováció fogadta, éppúgy ahogyan a korábbi Háborúellenes Gyűléseken színpadra lépő zenészeket-előadókat is.
Hevesi Tamás hatvanban a már említett slágerével nyitotta meg a Háborúellenes Gyűlést.
Az énekes gigaslágere bár több mint három évtizeddel ezelőtt született, de a mondanivalója ma is aktuális. Ezzel a gondolattal lépett a színpadra Hevesi Tamás gigantikus sikere után a Digitális Polgári Körök nagykövete Rákay Philp, aki végül ténylegesen elindította a hatvani Háborúellenes Gyűlést, hiszen a telt házas tömeg jelezte, mennyire fontos most a háború ellenes nyílt, egyenes és hangos kiállás.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.