Hová lett Gesztesi Panka? Nehéz időszakon ment keresztül Gesztesi Károly lánya

A Nagy Duettben óriási népszerűségre tett szert Gesztesi Panka, aki minden héten új oldalát mutatta meg a nézőknek. Liptai Claudia és Gesztesi Károly lánya sokak szívébe belopta magát a tehetségével, a bájos személyiségével, humorával és sokoldalúságával. A fiatal lány a saját közösségi oldalán is kifejezetten aktív volt, a követői pedig szinte napról napra követhették az életének alakulását. Éppen ezért sokaknak feltűnt, hogy az elmúlt hetekben csaknem teljesen eltűnt az Instagramról.
A követői közül többen is aggódni kezdtek, hiszen Liptai Claudia lánya korábban rendszeresen jelentkezett be, most azonban hosszabb időre nyoma veszett. A találgatásoknak végül ő maga vetett véget, amikor az Instagram-oldalán, egy 24 óráig elérhető történetben őszintén vallott arról, miért vonult háttérbe az utóbbi időszakban.
Mint kiderült, a műsor lezárása után sokkal nehezebben találta meg újra a helyét a hétköznapokban, mint azt előzetesen gondolta volna. Emellett az egyetemi tanulmányai is komoly kihívás elé állították, hiszen a verseny után több területen is utol kellett érnie magát.
Tudom, hogy az elmúlt időben kicsit eltűntem. Ennek az oka leginkább az, hogy A Nagy Duett után mentálisan nehezebb volt visszaállni a normális kerékvágásba, mint gondoltam. Ez az egész élmény nagyon sok mindent megváltoztatott bennem, amiről majd később mesélek. Közben az egyetemen is fel kellett zárkóznom, így az elmúlt heteket főleg a vizsgáimra fordítottam. Most viszont már kezdem érezni, hogy minden szépen a helyére kerül, lassan végzek a vizsgákkal is, jön a nyár, és én is visszatérek. Nagyon köszönöm a türelmeteket és a megértéseteket, szükségem volt erre az időre
– írta Gesztesi Panka Instagram-oldalára, majd megígérte, hogy mostantól sokkal aktívabb lesz.
A sorokból jól látszik, hogy a fiatal lány számára komoly érzelmi hatással járt a műsorban való szereplés. A Nagy Duett ugyanis személyesen is sokat adott neki, ugyanakkor a reflektorfényből való visszalépés és a hétköznapokba való visszatérés nem ment egyik napról a másikra.
Szerencsére úgy tűnik, a nehezebb időszak már mögötte van. Panka jelenleg a vizsgáira koncentrál, amelyekből már csak néhány van hátra, és egyre közelebb kerül a jól megérdemelt nyári szünethez.
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