Gesztesi Panka nem bírta tovább: elsírta magát A Nagy Duett színpadán

A Nagy Duett elődöntőjében rengeteg mindent láthattunk már. Nem véletlen, hogy pattanásig feszültek az idegek. Gesztesi Panka sem bírta már a zsűri kritikáját tovább hallgatni, könnyekben tört ki.

Kovács Áron és Gesztesi Panka a Skyfall című slágerrel álltak színpadra. A közönség szívét hamar ellopták, zseniális produkciót tettek le az asztalra. A kritika is ennek megfelelő volt.

Horváth Tomi elsőként teljesen szakmai szemmel méltatta a párost, majd Stohl András folytatta:

Nem lehetett megkülönböztetni, hogy ki a profi és ki a kezdő

– mondta a zsűri tagja.

Hamarosan ezután Panka könnyekben tört ki.

Megsirat a Stohl? Ne idegesítsél

– reagált először mentora, Kovács Áron.