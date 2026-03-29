Gesztesi Panka nem bírta tovább: elsírta magát A Nagy Duett színpadán

A Nagy Duett elődöntőjében rengeteg mindent láthattunk már. Nem véletlen, hogy pattanásig feszültek az idegek. Gesztesi Panka sem bírta már a zsűri kritikáját tovább hallgatni, könnyekben tört ki.
Kovács Áron és Gesztesi Panka a Skyfall című slágerrel álltak színpadra. A közönség szívét hamar ellopták, zseniális produkciót tettek le az asztalra. A kritika is ennek megfelelő volt.
Horváth Tomi elsőként teljesen szakmai szemmel méltatta a párost, majd Stohl András folytatta:
Nem lehetett megkülönböztetni, hogy ki a profi és ki a kezdő
– mondta a zsűri tagja.
Hamarosan ezután Panka könnyekben tört ki.
Megsirat a Stohl? Ne idegesítsél
– reagált először mentora, Kovács Áron.
Mindenki meghatódott. Habár mindenki nagyon empatikus volt, tudták mennyi feszültséggel jár egy-egy ilyen produkció a egy kezdő énekes számára, a poénok sem maradhattak el. Kasza Tibi csak ennyi fűzött hozzá:
Most jutott eszébe, hogy nem zárta el otthon a gáz.
Lékai-Kiss Ramóna volt az végül, aki korábbi versenyzőként megérezte, hogy mi is itt a baj. Saját maga is megtapasztalta milyen érzés ez a műsor versenyzőként. Nem ugyanolyan, mint a zsűri tagjaként.
Mi zsűriként bejövünk, egy-másfél napot dolgozunk ezzel, de versenyzőként hét napból hét teljes napig dolgozik a versenyző
– tapintott rá a lényegre empatikusan.
Emellett arra is rámutatott, a műsor ideje alatt sokkal kevesebb időt tudnak a családjukkal tölteni.
Hiányolja a családja, ő is hiányolja a családját... Ezt ő vállalja, de ez hat rá, ez egy lelki elfáradás is.
A kis sírásos kiállás ellenére a zsűri maximális ponttal díjazta a szerintük világklasszis produkciót.
