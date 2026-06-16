Rohamot kapott Gáspár Laci? Elképesztő, milyen látványt nyújtott a fellépésén

Gáspár Laci megint talált egy módot arra, hogy a figyelem középpontjába kerüljön, bár valószínűleg nem egészen úgy, ahogy azt ő eltervezte. Az X-Faktor egykori mentora egy olyan, nehezen kategorizálható mozgássorozattal állt színpadra, ami után a közönség jelentős része inkább a zavarában nevetgélő fázisba kapcsolt, mintsem a vastapsba. A TikTokra felkerült felvétel gyorsan önálló életre kelt. Az énekes teljesen átszellemülve, a fizika törvényeire fittyet hányva adta át magát valaminek, amit külső szemlélőként leginkább koordinálatlan rángatózásnak lehetne nevezni.
A közösségi oldalakon azonnal beindult a kollektív fejvakarás, és a felhasználók nem finomkodtak, amikor megpróbálták szavakba önteni a látottakat. A legtalálóbb hasonlatok a videojátékok világából érkeztek, rávilágítva arra, mennyire esetlegesnek tűnt a színpadi koreográfia: „Ilyen, amikor Tekkenben nem ismered a kombókat, és csak nyomkodod a gombokat, hátha lesz valami belőle” – jegyezte meg az egyik kommentelő. A videó láttán sokakban felerősödött a nosztalgia a digitális detox és a békésebb évtizedek iránt: „Azért ilyenkor kicsit irigylem azokat az embereket, akik még az internet előtti időkben éltek.” Mások pedig már-már egészségügyi aggodalomnak álcázott, kíméletlen szarkazmussal reagáltak a látottakra:
Nem értem az embereket. Látják, hogy epilepsziás rohama van és nem segítenek?
A dologban az a legszebb, hogy a legidősebb rajongók még emlékeznek egy teljesen más karakterre is, így Laci mostani produkciója tulajdonképpen egy húszéves evolúció meglepő csúcspontja.: „Ha van itt még rajtam kívül olyan öreg, aki a Megasztáros szereplesére emlékszik, mindig az volt a kritika vele szemben, hogy nem mozdul meg miközben énekel. Na, ezt fejlesztette fel 20 év alatt ide” – foglalta össze a lényeget egy veterán tévénéző. Úgy tűnik, a kezdeti statikus, mikrofonba kapaszkodó énekesből mára egy gáttalanul tomboló energiabomba lett.
Ez a fajta, külső körülményeket teljesen ignoráló színpadi jelenlét ráadásul rendszerszintűnek tűnik nála, hiszen a közelmúltban is láthattunk már hasonlót. Gáspár Laci kapuvári fellépése egyértelműen az adott hét legkellemetlenebb, ugyanakkor legszórakoztatóbb pillanata lett a TikTokon. Az X-Faktor mentora egy családi napon adott mini koncertet, ahol a videó tanúsága szerint alig akadt néző — a közönség helyett inkább a szél, a fű és néhány kósza szék volt jelen. Ennek ellenére Gáspár Laci mosolyogva, teljes odaadással énekelt, mintha telt ház előtt állna.
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