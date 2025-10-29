Ez mi volt? Gáspár Laci rögtönzött koncertjén röhög az internet – VIDEÓ

Vannak fellépések, amiket jobb lenne nem megörökíteni – Gáspár Laci kapuvári produkciója valószínűleg ezek közé tartozik. Az X-Faktor mentora ugyanis egy családi napon lépett színpadra, ahol a közönség helyett inkább a fű, a padok és néhány szétszórt szék hallgatta végig az előadását. A videó, amely a TikTokon kezdett terjedni, gyorsan az internet egyik legkellemetlenebb pillanata lett: egy sztár, aki profin próbálja hozni a formáját – miközben úgy tűnik, rajta kívül senki sem volt ott, akit ez érdekelt volna.

Gáspár Laci koncertje igazán szokatlanra sikeredett (Fotó: Bors)

Gáspár Laci fellépése vegyes fogadtatást kapott

A felvételen jól látszik, hogy nem hullámzik a tömeg, nem tapsol senki, a performansz leginkább a szélnek és néhány kósza fűszálnak szól. Az énekes azonban teszi, amit kell: énekel, mosolyog, próbálja megteremteni a hangulatot. Csak épp nincs kivel. A szituáció abszurditása annyira látványos, hogy a kommentelők pillanatok alatt rácuppantak a videóra – és nem kegyelmeztek.

Az internet népe nem kegyelmezett

„Ritka kellemetlen pillanatok egyike” – írta valaki, tömören összefoglalva azt, amit a legtöbben érezhettek a felvétel nézése közben. Voltak persze olyanok is, akik megpróbálták megvédeni az énekest: „Szerintem meg tisztelet, hogy így is lenyomta. Humoros kommentekből sem volt hiány: „Mentem volna, csak elfogytak a jegyek", „Tökmindegy. Így is megkapja a félmilliós gázsit…” – olvashatóak a frappánsabbnál frappánsabb hozzászólások.

Valójában csak quadozni jött?

A legnagyobb derültséget azonban maga az énekes okozta, amikor a színpadon közölte:

Nem énekelni jöttem, hanem quadozni, de, ha már itt vagyok, csinálok egy kis hangulatot

– jegyezte meg az énekes. Hogy ez mennyire volt poén, vagy valóban így volt, azt nem tudni, mindenesetre a helyzet meglehetősen bizarr volt. A vélemények összességében vegyesek voltak, volt, aki szerint ez egy kínos mélypontja a Megasztár egykori felfedezettjének, mások szerint viszont éppen ez a pillanat mutatja meg, mennyire kitartó és hivatásához hű Gáspár Laci: ha kell, a fűszálaknak is énekel.