Ez igen: brutális luxusautó mellett pózol Gáspár Laci

Gáspár Laci gyakran villantja meg Instagram-oldalán, milyen jómódúan él. Az énekes többször hangoztatta, hogy büszke arra, hogy megengedhette magának többek között azt az otthont, ahol családjával élnek. Egy gyönyörű, emeletes, kertes házat jakuzzival, medencével, bárpulttal. De nem egyszer látták már őt és feleségét is például több millió forintos Rolex karórákkal is. Most pedig nem máshonnan posztolt, mint elképesztő luxusautója mellől, hozzátéve, hosszú nap elé néz.

Luxusautójával készül a napra Gáspár Laci / Fotó: Instagram

Az énekes és zsűritag legújabb Instagram-bejegyzésében természetesen büszkén pózol egy lélegzetelállító Lamborghini Huracan mellett. A zöld színben pompázó olasz autócsoda borsos ára legalább 90 millió forint, azonban Gáspár Laci minden bizonnyal nem az árát nézte első sorban, mikor beleszeretett. Mint fogalmazott, a felsőkategóriás luxusautó egyfajta befektetés is, hiszen nem egy egyszerű utcai autóról van szó, hanem egy olyan járműről, amely azért mindig tartja az árát.

