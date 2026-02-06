Valóra válik Gáspár Győző álma, Evelin doktori címet szerez

A Romantic új klipjének forgatásán nemcsak a zene volt fókuszban, hanem a család is, amely Gáspár Győző életének örök mozgatórugója. A showman őszintén mesélt múltról, küzdelmekről és arról, hová jutottak el mostanra.
Gáspár Győző ragyogó szemekkel beszélt arról, mennyire büszke Evelinre, aki komoly mérföldkőhöz érkezett az életében. „Nagyon büszke vagyok rá, hogy felvették a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre és megszerzi majd a doktori címet” – mondta határozottan. Nem is titok, hogy ez régi álma volt: „Mindig azt kértem tőle, hogy Evelin, mielőtt meghalok, legyen ott a neved előtt a doktor.”
A család életét sosem kímélte a nyilvánosság. Gáspár Győző lányai gyerekkoruk óta reflektorfényben élnek, és ez rengeteg bántással járt.
Lehet minket szeretni, nem szeretni, megtiporni, de én arra tanítottam a gyerekeimet, hogy tanuljanak és ezért meg is tettünk mindent a Beával
– hangsúlyozta. Felidézte, hogy Gáspár Evelint éveken át támadták a külseje miatt, majd akkor is, amikor lefogyott és bokszolni kezdett.
Lehetetlen megfelelni az embereknek, régen az volt a baj, hogy Evelin kövér, túletetjük, beteg lesz, aztán jöttek azzal a kommentelők, hogy jaj Evelin nagyon lefogyott, miért engedjük bokszolni. Én azt kértem tőle, hogy magának feleljen meg, anyjának, apjának és a főnökének. Lehet minket bántani, de mi megyünk előre
– tette hozzá, és szerinte a lényeg most az, hogy a család itthon szépen tud építkezni és nagyon büszke a gyerekeire.
A showman nosztalgiázott is: Gáspár Győző fiatalon egészen más jövőt látott maga előtt, bár sok álma volt, így egy nagy család és egy együttes – ahogy ma már lájuk, minden a helyére került. Megható történetet mesélt Bea első terhességéről, Evelin nevének kiválasztásáról, és arról, milyen érzés most visszanézni a kezdetekre.
Soha nem felejtem el, amikor Bea hazajött, és közölte, hogy gyerekünk lesz. Akkor azt mondtam: Úristen! Jött egy komoly érzés, hogy milyen apa leszek én. Ment az M1-en A Guldenburgok öröksége, és annyira tetszett az a film, hogy az egyik szereplőjéről neveztük el a kislányunkat. Így lett Evelin. Most, ahogy látom, hogy merre halad az élete, visszatekintek, és azt mondom: te jóságos Istenem, honnan indultunk, milyen nehéz időszakok voltak, Evelin is mennyire sokat beletett a fejlődésébe. Aztán jött Virág az életünkben, a Romantic együttes. Kiteljesedett az életem.
– mondta elérzékenyülve. A beszélgetés végén szóba került a zene is: a Romantic együttes sikerei, céljai. Idén új klipekkel, zenékkel, amerikai koncerttel készülnek. Gáspár Győző szerint bár sok volt a fájdalom, ma már csak egy dolog számít: „Úgy fogok meghalni, hogy a lányaimnak megadtam mindent.”
