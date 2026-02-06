Valóra válik Gáspár Győző álma, Evelin doktori címet szerez

A Romantic új klipjének forgatásán nemcsak a zene volt fókuszban, hanem a család is, amely Gáspár Győző életének örök mozgatórugója. A showman őszintén mesélt múltról, küzdelmekről és arról, hová jutottak el mostanra.

Gáspár Győző nagyobbik lánya a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanul tovább (Fotó: Mediaworks Archívum)

Gáspár Győző: „Lehet minket szeretni, nem szeretni, megtiporni”

Gáspár Győző ragyogó szemekkel beszélt arról, mennyire büszke Evelinre, aki komoly mérföldkőhöz érkezett az életében. „Nagyon büszke vagyok rá, hogy felvették a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre és megszerzi majd a doktori címet” – mondta határozottan. Nem is titok, hogy ez régi álma volt: „Mindig azt kértem tőle, hogy Evelin, mielőtt meghalok, legyen ott a neved előtt a doktor.”

A család életét sosem kímélte a nyilvánosság. Gáspár Győző lányai gyerekkoruk óta reflektorfényben élnek, és ez rengeteg bántással járt.

Lehet minket szeretni, nem szeretni, megtiporni, de én arra tanítottam a gyerekeimet, hogy tanuljanak és ezért meg is tettünk mindent a Beával

– hangsúlyozta. Felidézte, hogy Gáspár Evelint éveken át támadták a külseje miatt, majd akkor is, amikor lefogyott és bokszolni kezdett.

Lehetetlen megfelelni az embereknek, régen az volt a baj, hogy Evelin kövér, túletetjük, beteg lesz, aztán jöttek azzal a kommentelők, hogy jaj Evelin nagyon lefogyott, miért engedjük bokszolni. Én azt kértem tőle, hogy magának feleljen meg, anyjának, apjának és a főnökének. Lehet minket bántani, de mi megyünk előre

– tette hozzá, és szerinte a lényeg most az, hogy a család itthon szépen tud építkezni és nagyon büszke a gyerekeire.

Büszkeséggel tölti el, hogy éveken át tartó csúfolódás után Evelin doktori címmel is bizonyíthatja tehetségét, intelligenciáját (Fotó: Mediaworks Archívum)

Édes nosztalgia és optimista előretekintés

A showman nosztalgiázott is: Gáspár Győző fiatalon egészen más jövőt látott maga előtt, bár sok álma volt, így egy nagy család és egy együttes – ahogy ma már lájuk, minden a helyére került. Megható történetet mesélt Bea első terhességéről, Evelin nevének kiválasztásáról, és arról, milyen érzés most visszanézni a kezdetekre.

Soha nem felejtem el, amikor Bea hazajött, és közölte, hogy gyerekünk lesz. Akkor azt mondtam: Úristen! Jött egy komoly érzés, hogy milyen apa leszek én. Ment az M1-en A Guldenburgok öröksége, és annyira tetszett az a film, hogy az egyik szereplőjéről neveztük el a kislányunkat. Így lett Evelin. Most, ahogy látom, hogy merre halad az élete, visszatekintek, és azt mondom: te jóságos Istenem, honnan indultunk, milyen nehéz időszakok voltak, Evelin is mennyire sokat beletett a fejlődésébe. Aztán jött Virág az életünkben, a Romantic együttes. Kiteljesedett az életem.

– mondta elérzékenyülve. A beszélgetés végén szóba került a zene is: a Romantic együttes sikerei, céljai. Idén új klipekkel, zenékkel, amerikai koncerttel készülnek. Gáspár Győző szerint bár sok volt a fájdalom, ma már csak egy dolog számít: „Úgy fogok meghalni, hogy a lányaimnak megadtam mindent.”