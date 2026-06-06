Big Daddy Laca kitálal: „Ganxsta Zolee kártékony volt”

Ganxsta Zolee és Big Daddy Laca annak idején közösen álmodták meg a Kartel Kocsmát. A két zenész egy ideig jól boldogult, a hely valóságos törzshely lett a fiatalok számára. Ganxsta Zolee azonban nem sokáig volt felelősségteljes társtulaj.

Ganxsta Zolee és Big Daddy Laca annak idején közösen álmodták meg a Kartel Kocsmát (Fotó: Móricz István)

Big Daddy Laca kocsmája Ganxsta Zolee miatt ment tönkre

Ganxsta Zolee és a Kartel valószínűleg mindenkinek ismerősen cseng. A zenekar hatalmas sikernek örvendett a 90-években, éppen ezért két tagja, Ganxsta Zolee és Big Daddy Laca közösen megalapították a Kartel Kocsmát, hogy a banda népszerűségét növeljék.

Noha egy ideig minden jól ment, a zenekar frontembere nem bizonyult alkalmasnak egy vendéglátóegység üzemeltetetésére, így az hamar csődbe ment.

Zoli nagyon kártékony volt, hogy úgy mondjam. Nem akarok rossz szóval élni, de volt olyan, hogy ő argentin meccset nézett, mert pont akkor volt a 98-as foci világbajnokság, amikor mi megnyitottunk, és egy szülinapos brigádot majdnem kizavart a helyiségből, hogy maradjanak csöndben mert ő meccset néz. Azt nem kell mondani, hogy egy 10-12 főből álló szülinapos brigád azért mennyire jó bevételt tud hozni, és őket akarta kidobni Zoli

– mesélte a Borsnak Kalmár Laca, aki az egész kocsma vezetését kézben tartotta. A két zenész egy harmadik barátjukkal társulva nyitotta meg a kocsmát, Big Daddy Laca azonban tőle sem kapott segítséget, a feladatok nagy része rá hárult.

„Volt még egy jégkorongozó barátunk a Herendi Gyuri, akit elküldtem, hogy hozzon bort az üzletbe, és hát olyan kannás bort hozott, úgy nézett ki, mint egy lufi. Igazából csak rám maradt az egész vendéglátás, ismerős srác állt a pultban, volt, hogy én is beálltam, de hát sajnos az energiáim nekem is végesek és hamar befuccsolt. Volt, hogy koncertről mentem a kocsmába, és akkor még át kellett nézni az árukészletet, a nyitást és a zárást, a pakolást elintézni, úgyhogy sajnos nem sokáig élvezhettük ezt a vendéglátóhelyet.”

Ganxsta Zolee miatt ment tönkre a Kartel Kocsma (Fotó: MW)

Sosem befolyásolta barátságukat a veszteség

Korábban Ganxsta Zolee is elismerte, hogy a kocsma bezárásáért ő is felelős. Egyébként az Önkormányzat sem volt kíméletes velük a bérleti díjjal.

Annak idején Big Daddy Lacával mi már csináltunk Kartel-kocsmát. Abban én társfőnök voltam, hát tönkre is ment. Nem tagadom, hogy miattam. Teljesen alkalmatlan vagyok ilyenre. Egyetlen egyszer voltam bent talán, amikor focimeccset akartam nézni, mert akkoriban volt a 98-as világbajnokság. Laci mondta, hogy ez most nem fog menni, mert végre egyszer van nálunk egy nagy rendezvény, tudunk pénzt keresni, jön egy lakodalom egész társasága, nálunk akarnak bulizni. Megfontoltam a dolgot, majd közöltem, hogy menjenek innen a pics*ba, ez az én helyem! És tönkre tettem azt is... Szóval velem nem szabad ilyet

– nyilatkozta korábban Ganxsta Zolee.