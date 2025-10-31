Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Először szólalt meg édesanyja halála óta Ganxsta Zolee: "Soha nem fogom elfelejteni ezt a tekintetet!"

Kassai Ilona
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 15:20
gyászGanxsta Zolee
Megható sorokkal emlékezett a rapper. Kassai Ilona emléke nem csak benne, mindannyiunkban örökké él.

Október 29-én, szerdán érkezett a megrázó gyászhír: elhunyt Kassai Ilona, Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színésznő, az Állami Déryné Színház alapító tagja. A színházi világ ikonjának halálhírét fia, a rapper Ganxsta Zolee jelentette be közösségi oldalán. "Tegnap este drága Édesanyám, Kassai Ilona az angyalok közé került, a Mennyek országába. Egy igazi művész volt, és a legjobb anya" – üzente akkor a zenész megtörten.

Ganxsta Zolee rettenetesen szerette édesanyját. Kassai Ilona halála megrendítette a zenészt
Ezt üzente Kassai Ilona halála után Ganxta Zolee

A művésznő halála az egész színházi világot megrendítette. Pásztor Erzsi egy kedves emléket felelevenítve mesélt néhai kolléganőjéről a Borsnak. "Bár csak szinkronban dolgoztunk együtt, de össze is jöttünk születésnapon, vagy ha volt valami. Akkor mindig valakinél összejöttünk, és nagyon-nagyon sokat nevettünk. Jó humora volt, és hát kifiguráztunk sok mindenkit. Emlékszem, egyszer a szinkronban ültünk, és annyira nevettünk, hogy folytak a könnyei" – mesélte, hozzátéve: nem "jó", hanem "nagyon jó" anyának tartotta őt. "Egy finom ember volt. Kevés az olyan ember, ma meg már pláne, akiben megvan az a finomság és elegancia, ami Médiből sugárzott. Ezt nem lehet eltanulni, ez vagy van valakiben vagy nincs. Szóval én csak szépet és jót tudok róla mondani, s fáj, hogy elment. Megsirattam a Médit. Nagyon sajnálom. Édes nő volt" – jelentette ki.

Hasonlóan kedves gondolatokat fogalmazott meg Szabó Győző is: "Tüneményes, cuki hölgy, aki folyamatosan ugyanolyan fiatalos, friss volt mindig, lepipálva minden fiatal színészt. Nagyon-nagyon jó energiái voltak... csodálatos! Nagyon szép kort megélt színésznő volt. Én azt hittem, míg világ a világ, Ő itt lesz, aztán rácáfolt az elmúlás. Igazi profi színésznő volt."

Maga Ganxsta Zolee azonban a halálhír bejelentését követően nem kívánt nyilatkozni, ami ilyen helyzetben érthető is. Most azonban szívszorító Facebook-posztban foglalta össze, mit érez, valamint egy régi fotót is megosztott róla és édesanyjáról.

"Mindig így nézett rám… 

És én soha nem fogom elfelejteni ezt a tekintetet. Ebben minden benne volt: szeretet, büszkeség, nyugalom. 

Az elmúlt napokban rengetegen gondoltatok ránk, és őszintén mondom, borzasztóan hálás vagyok ezért. Köszönöm mindenkinek, aki írt, szólt, érzett, és ilyen szépen, ennyi szeretettel emlékezett Édesanyukámra. Köszönöm" – írta.

