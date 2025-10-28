Őrült szerelem! Frey Timi bemutatta a családjának L.L. Juniort: így találkoztak

Ember legyen a talpán, aki követni tudja L.L. Junior és Frey Timi érzelmi hullámvasútnak is bőven beillő románcát, ami a napokban újabb, némiképp megdöbbentő fejezetéhez érkezett. Ahogy arról a Bors már a hétvégén beszámolt, nagyon úgy néz ki, hogy a rapper és a táncoslány minden sérelmet, megcsalást, félreértést félre tudott tenni, hiszen újra galambpárként turbékolnak együtt.

L.L. Juniort és Frey Timit először A Nagy Duett stúdiójában fotózta le együtt a Bors fotósa (Fotó: Bors)

Azoknak, akik eddig nem követték a venezuelai telenovellák forgatókönyvét megszégyenítő szerelmi sztorit, jöjjön egy kis gyorstalpaló, mi is történt eddig kettejük között.

Nos, Junior A Nagy Duett stúdiójában vállalta fel először, hogy együtt van a nála jóval fiatalabb táncoslányával, ott kapta le őket először a Bors fotósa. Pár héttel később azonban L.L. Junior Instagram oldalára írta ki, hogy mindennek vége köztük. És hányszor lett már azóta vége? A két főszereplő talán maga sem tudja már követni éppen hányadán állnak egymással, volt már itt minden, állítólagos megcsalás, kihasználás, a rapper még egy nem éppen kedves dalt is írt a se veled, se nélküled kapcsolatáról, aminek mi más lenne a címe: Frey Timi.

Ahogy kijött az egyébként nagy sikernek örvendő nóta, Junior és párja újra kibékültek, majd nemsokára újra Insta sztoriból tudhattuk meg, hogy szakítottak. A jelek szerint azonban még mindig nincs vége a szerelmesek vívódásának. Timi néhány hete megpróbált pontot tenni az ügy végére, kisebb-nagyobb sikerrel:

"Szeretném egyértelművé tenni, hogy Junival már egy ideje nem alkotunk egy párt. Az általa közzétett (régi) közös fotók ne tévesszenek meg senkit – a kapcsolatunk véglegesen lezárult. Mindenki megértését köszönöm"

– írta nemrég közösségi oldalán a táncosnő.

A hosszú hétvégén azonban bumm, jött az atombomba! Október 25-én újra kézfogós, szívecskés közös fotót osztott meg először az énekes, majd Timi is. Nem is csoda, hogy a Reddit-népe szerint lassan (?) pszichológusért kiált az eset!

„Nem normális már, amit művelnek. Majd pár nap és újra szidja majd, lesz újra mindennek elmondva. Tényleg megéri neki ez pár új ruháért, ékszerért, utazásért??"