Frey Timi 22 éves lett: bikinis hírességek és egy komoly nekifutás tette emlékezetessé a luxusbulit

Igazi nyári álombulin ünnepelte 22. születésnapját Frey Timi. Az influenszer a közösségi oldalakon engedett bepillantást a különleges napról készült felvételekbe, amelyek alapján nem túlzás azt állítani, hogy a barátok mindent megtettek azért, hogy felejthetetlenné tegyék az ünneplést: Sofi magához hűen hozta a fergeteges hangulatot, és úgy döntött, szó szerint beleveti magát az izgalmakba.

Frey Timi párja a népszerű rapper, L.L. Junior tenyerén hordozza a gyönyörű táncoslányt (Fotó: Instagram)

Így telt Frey Timi exkluzív születésnapja

A helyszín már önmagában is lenyűgöző volt. A vendégeket egy hatalmas medence, és igazi nyári luxushangulat fogadta. A születésnap azonban nemcsak Timiről szólt. A figyelem középpontjába ugyanis bekerült, Sofi is, akit a követők már jól ismerhetnek. A fiatal lány ezúttal egy igazán látványos jelenettel lopta el a show-t. VV Merci ugyanis megosztotta, ahogy az énekesnő egy hatalmas csobbanással a vízben landol.

Sofi meghozta a hangulatot Frey Timi születésnapjára (Fotó: Instagram)

A vendéglista sem volt éppen hétköznapi. A bulin ugyanis Sofi és VV Merci mellett feltűnt Zsigmond Angi, aki Instagram történetében megmutatta, hogy a lányok a nyári forrósághoz illő szettekben érkeztek, és a medenceparti hangulatnak megfelelően bikiniben élvezték a napsütést.

Gyönyörű lányok szerepeltek a buli vendéglistáján (Fotó: Instagram)

Angi egyébként nem csak Timi barátnőjeként lehet ismerős. Korábban elárulta lapunknak, milyen kapcsolat köti őt össze L.L. Juniorral:

Juniort már elég rég, az Ázsia Expressz óta ismerem, és tényleg nagyon jó baráti kapcsolatunk van. Ki merem jelenteni, hogy ha van nővel baráti kapcsolata Juniornak, akkor az talán én lehetek egyedül. És most általa Timivel is barátnők lettünk!

A képek alapján az ünnepelt és barátnői ragyogó formában voltak, és láthatóan minden percét élvezték a fergeteges bulinak. Egy biztos: Frey Timi 22. születésnapja nem a csendes ünneplésről szólt. Luxushelyszín, ismert vendégek, nyári hangulat és egy óriási csobbanás – minden adott volt ahhoz, hogy még sokáig beszéljenek erről a buliról a rajongók.