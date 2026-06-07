"Van gond" – Fodor Zsókának 84 évesen költöznie kell: eladják a feje fölül a házat

A nyár igen mozgalmasan alakul a művésznő számára. Hamarosan megjelenik Fodor Zsóka életrajzi könyve, nyaralás is szerepel a tervei között, miközben továbbra is színpadra áll, ahol estéről estére lenyűgözi a közönséget. De más kihívás is adódott...

Fodor Zsóka kilenc költözésen van túl (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Eladják Fodor Zsóka otthonát

A színésznő budapesti lakását eladják, ezért új lakhelyet kell találnia. Bár a költözés nem ismeretlen számára, ezúttal különösen megterhelő feladat vár rá.

Életem során már kilencszer költöztem. Van Szegeden egy testvérbarátnőm, Marika, aki már nyolcszor költöztetett el úgy, hogy én közben valamelyik színházban próbáltam. Mindig azt mondja: »Én itt vagyok neked, és segítek mindenben.«

A művésznő elárulta, hogy rengetegen felajánlották a segítségüket, hiszen hatalmas feladat vár rá.

„Nagyon nagy munka lesz, mert 84 év minden kedves emlékét kell néhány dobozba becsomagolnom. Ahogy Hofi Géza mondta mindig: van gond. De szerintem éppen ettől emlékezetes az életem, hiszen igazán változatos.”

Fodor Zsóka könyve egy hónap múlva jelenik meg (Fotó: hot! magazin/ DFP)

Júliusban érkezik az életrajzi könyv

A költözés mellett egy másik izgalmas projekt is foglalkoztatja a Barátok Közt Magdi anyusát. Egy hónapon belül megjelenik életrajzi kötete, amelyben gyermekkorától napjainkig meséli el életének legérdekesebb történeteit, színházi élményeit és emlékeit.

Rendkívül izgalmas és színes életem volt, és remélem, még sokáig az is marad. Ebben a könyvben összegyűjtöttem a gyermekkorom és a felnőttkorom történeteit, valamint a színházi élményeimet is. Nagyon boldog vagyok, hogy most mindez az olvasók számára is elérhetővé válik.

A színművésznő elmondása szerint a KAS kiadóval, amely felkérte őt a könyvre, Zámbó Jimmy halálának 25. évfordulóján találkozott, és végül ott kapta meg azt a biztatást, amely a könyv megjelentetéséhez vezetett.

„A kiadóm azt mesélte, hogy megkérdezte az AI-t, érdemes lenne-e könyvet kiadnom. A válasz állítólag az volt, hogy legalább tízezer könyvre elegendő történetem van, annyira izgalmas az életem. Ez is megerősített abban, hogy érdemes belevágni.”

Bár a költözés most komoly kihívás elé állítja Fodor Zsókát, a színésznő optimizmusa töretlen, és úgy tűnik, új otthonában is ugyanazzal az energiával és életkedvvel kezdi majd meg élete következő fejezetét.