Fésűs Nelly elárulta a hosszú házasság titkát – Üzentet is hagyott Vajtó Lajosnak

Fésűs Nelly és Vajtó Lajos kapcsolata évek óta a hazai sztárvilág egyik legstabilabb szerelme. Bár a színésznő és az üzletember nem titkolják, hogy egy hosszú kapcsolatban akadnak nehézségek, a humorérzékükből szemmel láthatóan semmit sem veszítettek. Nelly a minap egy humoros videót osztott tovább Instagram-történetében, amelyen elárulják a hosszú házasság titkát.

Fésűs Nelly férje Vajtó Lajos: Egy közös gyermek született házasságukból (Fotó: Nagy Zoltán)

Ez a hosszú házasság titka Fésűs Nelly szerint

Fésűs Nelly korábban többször is beszélt arról, hogy a bizalom az egyik legfontosabb alapköve a házasságuknak. Most pedig úgy tűnik, a másik alapkő a humor lehet, ugyanis a minap Instagram-történetében megosztott egy videót, amelyen egy nő éppen leragasztja a száját. A felvételhez az alábbi szöveg társult:

A színésznő ezzel a videóval üzent Vajtó Lajosnak (Fotó: Instagram)

Gyakorolom, hogyan maradjak házas 30 év után

A színésznő pedig nemcsak jót nevetett a felvételen, hanem férjét, Vajtó Lajost is megjelölte benne, így feltételezhető, hogy egy közös poénnak szánta a bejegyzést. A házaspár korábban is engedett betekintést házasságukba, negyedik házassági évfordulójukon ezzel a szöveggel osztott meg egy képet a színésznő:

Sok mindenen mentünk keresztül, de melyik pár nem? Nem vagyunk álompár, vannak viták köztünk is, viszont a gondok azért jönnek, hogy megoldjuk őket! És eddig mindig sikerült

– árulta el közös képeik mellett Fésűs Nelly.

Fésűs Nelly lányai is boldog pillanatokat hoznak házasságukba

Családjukban mostanában bőven akadnak boldog pillanatok. Nemrég kisebbik lányuk, Elza okozott óriási büszkeséget szüleinek, amikor zongorajátékával kápráztatta el a családot. Fésűs Nelly akkor így fakadt ki a fellépés után:

Életemben nem izgultam ennyire, még a színpadon sem!

Fésűs Nelly lányai: Vajtó Elza és Barabás Csenge nagyon jó testvéri kapcsolatot ápolnak (Fotó: hot! magazin/Archív)

És emellett természetesen az is örömkönnyeket okozott nekik, ami az egész országot lázban tartotta: Horváth Csenge édesanya lett, így Fésűs Nelly már boldog nagymamaként is nyilatkozhatott.

Azt gondolom, hogy Csenge mindent jól csinál. A húgával nagyon sokat foglalkozott, amikor Elza még picike volt, a memóriájában benne van minden, amire egy újszülött mellett szükség van. Én pedig nem vagyok egy fontoskodó nagymama, csak akkor adok tanácsokat Csengének, ha kérdez valamit. Nem szeretnék mindenbe beleszólni, ez az ő életük! Úgy gondolom, az a jó, ha mindenki a saját gyerekével foglalkozik. Ha felmegyek hozzájuk, akkor kérdés nélkül kiteregetek, beteszem a mosást, vagy épp főzök, ha arra van igény. De én elsősorban a saját gyerekemről gondoskodom, ő pedig a kicsi babájáról

– árulta el a színész-énekesnő.