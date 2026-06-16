Hoppá, új szerelem a láthatáron? Az Exatlon győztese nem kertelt: „Nem tudom elmondani, mennyire hiányzott”

Valósággal felrobbantotta az internetet a TV2 Exatlon Hungary egykori bombázója, aki igen érzelmes sorokkal jelentkezett be közösségi oldalán. A követők azonnal kombinálni kezdtek, hiszen a sejtelmes hangvételű bejegyzés alapján bárki arra következtethetett, hogy a gyönyörű sportolóra végre rátalált a mindent elsöprő szerelem. A rajongók tűkön ülve várták a szerencsés férfi kilétét, az Instagramját elárasztották a kíváncsi kérdések, de a valóság végül mindenkit meglepett.
Bár a rajongótábor készpénznek vette, hogy új románc van kibontakozóban, a valóság sokkal szívmelengetőbb egy futó kalandnál. Szabó Réka, aki az Exatlon Hungary adásaiban bizonyította akaraterejét – olyannyira, hogy nem is talált legyőzőre –, nem egy hódoló miatt úszik a boldogságban. A csinos híresség ugyanis civilben óvónőként dolgozik, és a képernyős kitérő után végre visszatért a legőszintébb rajongóihoz: a gyerkőcökhöz.
A találkozás hihetetlenül érzelmesre sikerült, Réka képtelen volt magában tartani a feltörő boldogságot. Közösségi oldalán megosztott fotói magukért beszélnek, a hozzájuk fűzött gondolatok pedig tisztázták a félreértéseket:
Nem tudom elmondani, mennyire hiányzott ez az érzés
– írta a képek mellé, utalva a gyerekek feltétel nélküli szeretetére. A bejegyzést egy másik megható mondattal zárta: „Annyira hálás vagyok az értetek!”.
Az exatlonista példája jól mutatja, hogy a sikerek és a televíziós hírnév sem tudja felülírni a hivatástudatot. Szabó Réka büszke a pedagógiai munkájára, és a gyerekek közelsége többet ér számára bármilyen kupánál. A rajongók imádják ezt az őszinte oldalát, és a kommentelők szerint ez a látogatás is bizonyítja, hogy a külseje mellett a szíve is aranyból van.
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