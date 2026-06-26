Dulin Metta rácáfolt a kételkedőkre: megmutatta idősebb párját

Dulin Metta párja elmondása szerint egy idősebb férfi, aki egzisztenciálisan és gondolkodásmódjában is tökéletesen illik hozzá. És bár a férfit sosem mutatta meg, de egy-egy fotóján azért elcsíphető volt, hogy nincs egyedül. A szemfüles rajongók szerint azonban ezek a posztok egy ideje elmaradtak, így sokukban felvetődött, hogy talán vége lehet a románcnak. Metta azonban most tiszta vizet öntött a pohárba.

Dulin Metta vagyona miatt kifejezetten fontosnak tartja, hogy a párja is hozzá hasonlóan tehetős legyen (Fotó: Polyák Attila)

Talán senkit nem lep meg, ha azt mondjuk, a Kőgazdag Fiatalok Dulin Mettája, vagy ahogy sokan ismerik, Kőgazdag Metta, nem épp az átlagos pasikra bukik. A szőke bombázó, aki még arra is képes, hogy a Holdon vegyen magának telket, nyilvánvalóan nem fog egy egyszerű földi halandó mellett lehorgonyozni. Ám az a férfi, aki képes minden elvárásának megfelelni, talán kaphat egy esélyt arra, hogy meghódítsa.

„Nekem nagyon fontos egy férfinek az anyagi helyzete. Mert ha jóval az alatt az életszínvonal alatt éli az életét, mint én, az neki is kellemetlen és persze nekem is. Szerintem ezt nem lehet összeegyeztetni úgy, hogy ez ne szüljön feszültséget, akár csak belül is. Illetve nekem is kell az, hogy fel tudjak nézni egy férfira, hogy ő egzisztenciálisan magasabb szinten tart mint én. Úgyhogy ha pontosan akarok fogalmazni, ne is hasonló szinten legyen mint én, hanem legyen néhány lépcsőfokkal felettem. Szerintem egy férfinak is rossz az, ha én keresem a több pénzt és én tartom el őt. Emellett hiszek is egy kicsit ezekben a klasszikus férfi-női szerepekben, hogy igenis az én feladatom az, hogy otthont teremtsek, rend és tisztaság legyen, finom meleg étel az asztalon” – mesélte még 2024 augusztusában, azóta pedig úgy tűnik, rá is talált erre a bizonyos valakire.

Dulin Metta Lakatos Levente oldalán vágott vele az Ázsia Expressz 2025-ös évadába, ugyanis a párja sosem vállalna tévés szereplést (Fotó: Mediaworks Archív)

Dulin Metta barátja tökéletes számára

Ám mivel a férfi, aki sikerrel állta ki a próbákat, a nyilvánosságot nem igazán kedveli, így a háttérből támogatja Mettát, amikor olyan kalandokba vág, mint az Ázsia Expressz is. Persze mivel a rajongók egy ideje nem hallottak a pár felől, egyre többször tették fel a kérdést, együtt vannak-e még. Dulin Metta Instagram oldalán azonban most kiszúrhatták, hogy a legújabb videóban egy pillanatra látható, ahogyan együtt szelik a Balaton hullámait, amit mindketten imádnak.

Nagyon fontos és elengedhetetlen szempont, hogy a párom szeresse a Balatont. Ez ebben az esetben 10/10

– mondta másfél évvel ezelőtt a kapcsolatukról. És úgy látszik, ez azóta is fennáll, sőt tökéletes a harmónia közöttük.