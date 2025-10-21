Függőségeiről vallott Lakatos Levente

A tartalomgyártó az utóbbi hetekben a TV2 kalandreality műsorában, az Ázsia Expresszben került megint a figyelem középpontjába, ahol az elején Dulin Mettával, aztán Németh Kristóffal szerepelt. Lakatos Levente most közösségi oldalán válaszolt követői kérdéseire, ahol függőségeiről kérdezték és őszintén bevallotta, mik azok a káros szerek, amikről sajnos nem tud lemondani.

Lakatos Levente és Németh Kristóf a negyedik hajsza után búcsúzott az Ázsai Expresszből (Fotó: TV2)

Lakatos Leventének nincsenek titkai

Nekem már nincsenek előttetek titkaim... Egyébként itthon nem szívok rendes cigit. Emellett stresszevő - vagyis inkább depievő vagyok - is vagyok. Szóval ha magamhoz képest nagyobb a fejem, akkor annak valami lelki nyavalya az oka általában. Más addikcióm nincs... Vagy nem vagyok vele tisztában... Ja, de: munkamánia...

– számolt be az összes függőségéről a tartalomgyártó, akit még Ázsiában kaptak el azzal, hogy dohányzott. Erre is reagált Instagram-történetében, mivel a kép is szerepel a cikkről, amiben az szerepel, hogy rajtakapták Lakatos Leventét, hogy cigarettát szívott.

Kiránduláson is járt Lakatos Levente az Ázsia Expressz után

A tartalomgyártó második társával, Németh Kristóffal ellátogatott Balira, ahol együtt töltöttek egy pár hetet, miután könnyes búcsút vettek a TV2 kalandreality műsorától, de elmondásuk szerint szükségük volt arra a kikapcsolódásra, mivel a verseny után sok volt bennük a feszültség és jó volt úgy elutazni, hogy nem kellett másokkal küzdeni.

A tartalomgyártónak kicsit sem volt eseménymentes az ázsiai utazása, mivel a műsor második hetén Dulin Metta sérülése után ott volt az esély, hogy Lakatos Leventének is véget ér a műsor, de ekkor történt, hogy Németh Kristóf és Mészáros Árpád Zsolt harmadikként végeztek a hajszán, tehát nekik véget ért a verseny. A színész, azaz Németh Kristóf megkapta a lehetőséget, hogy az influenszerrel együtt folytassák az Ázsia Expresszt, ahol döntőbe nem jutottak, de azért nagyszerű párost alkottak.