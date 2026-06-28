Nem hiszed el, mi a közös Demjén Ferencben, a Metallicában és a Linkin Parkban

Illusztris névsorba került be Demjén Ferenc: a legendát olyan nagy nevekkel emlegethetjük immár együtt, mint a Metallica, a Linkin Park, a Depeche Mode vagy épp a The Prodigy. Hogy miért? Nos, e világsztárokhoz hasonlóan a V’Moto-Rock legendája is szobor-széket kapott Sopronban.

Demjén Ferenc különleges szobrot kapott

Demjén Ferenc is szobrot kapott

Demjén Ferenc koncertjével kezdődött a 4. SopronFest warm up hete a soproni Fő téren. Az est azonban nemcsak a zenéről szólt: a magyar popzene ikonikus előadója a fellépés előtt átvette a tiszteletére készített szobor-széket, amelyet ef Zámbó István tervezett és készített. Az alkotással a közelgő 80. születésnapja és több évtizedes életműve előtt tisztelegnek.

Demjén és a róla készített szobor-szék

A különleges, vasból készült szobor-szék a Csillagok Városa projekt része, amely azoknak a sztároknak állít emléket, akik az elmúlt évtizedekben felléptek Sopronban. A gyűjteményben többek között Iggy Pop, Skrillex, a Faith No More, a Snow Patrol, a Thirty Seconds to Mars, a Linkin Park, a The Prodigy, a Metallica, Moby, a Motörhead és a Depeche Mode tiszteletére készült szobor-székek is megtalálhatók. A csaknem húsz éve a város köztereit díszítő alkotások idén megújult külsőt kaptak: egy városok közötti együttműködés keretében az ELTE Savaria Egyetemi Központ Vizuális Művészeti Tanszékének 13 hallgatója álmodta újra és újította fel a műveket.

Demjén Ferencet a koncerten a város vezetése Sopronért Emlékéremmel is kitüntette.