Nyolc év után visszatér Magyarországra a The Prodigy: itt lépnek majd fel

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 14:40
Az elektronikus zene legnépszerűbb csapata ismét Magyarországon lép fel. A The Prodigy még egy turnét is indít jövőre.

A The Prodigy ismét Magyarországra látogat. Az elektronikus zene egyik legismertebb formációja július 4-én a SporonFest színpadán lép fel. Nyolc év után járnak újra hazánkban.

Fotó: AFP

A The Prodigy a SporfonFesten

A zenekar a VOLT Fesztivál egykori helyszínén lép majd fel, ahol korábban is telt házas koncerteket adtak. A SopronFest jövőre negyedik alkalommal kerül megrendezésre, július első hetében Sopronban több helyszínen várják az érdeklődőket gasztronómiai produkciókkal, kiállításokkal, irodalmi estekkel és természetesen koncertekkel is. A Lövérekben olyan fellépőket is megtekinthetünk, mint a Pogány Induló, Manuel, Bagossy Brothers Company, Parno Graszt, Halott Pénz, Beton.Hofi, Dzsúdló, és Azariah.  A legnagyobb vonzerőt azonban kétségtelenül a brit The Prodigy biztosítja majd.

A The Prodigy 1990-ben alakult. Az elektronikus zene radikális újítói közé sorolják a formációt. A tagok elképesztő jelenléte, valamint Liam Howlett produceri látásmódja az 1990-es évek és az ezredforduló fesztiválkultúrájának egyik kiemelkedő csapatává tették a zenekart. Olyan slágerekkel ajándékoztak meg minket, mint a Firestarter, a Voodoo People, a No Good, az Out of Space, vagy épp a Smack My Bitch Up.  

A zenekar egy tragédia miatt hosszabb szünetre vonult, azután, hogy 2019-ben táncos-frontemberük, Keith Flint elhunyt. Akkoriban az egész világot foglalkoztatta a kérdés, hogy vajon a zenekar képes lesz-e ismét folytatni a munkát Flint nélkül. A zenekar 2025-ben headlinerként lépett fel olyan rangos nemzetközi eseményeken, mint a Glastonbury vagy a Coachella, a jövő áprilisra tervezett brit és ír arénaturnéjuk pedig minden idők leggyorsabban telt házat hozó koncertsorozata lett. 

Korábban szinte hazajártak Magyarországra, hiszen sokáig nem telhetett el fesztiválszezon nélkülük, többször adtak koncertet a Szigeten, a Balaton Soundon és a VOLT Fesztiválon - emlékeztet a Magyar Nemzet.  

 

