Demjén Ferenc: „A közönség rendkívüli erőt ad”

Demjén Ferenc dalai és személye hosszú évtizedek óta töretlen népszerűségnek örvendenek. Generációk nőttek fel a zenéin, és a sikere ma is változatlan az immár 79 éves énekesnek.
Nemrég még az egész ország aggódva figyelte a híreket, miután Demjén Ferenc súlyos balesetet szenvedett. A pécsi koncertje igazi ünnep volt, ugyanis a közönség a fináléban egy emberként állt fel, és meghatottan énekelte el neki a Boldog születésnapot. A rajongók számára ez az este nem csupán egy fellépés volt, hanem egy közös hálaadás is mindazért, amit évtizedek óta kapnak tőle. A legendás énekest láthatóan megérintette a szeretet.
Nem érzem, hogy öregednék. A számok nem számítanak
– mondta, hangsúlyozva, hogy a zenében mindig is az érzelmek átadása volt számára a legfontosabb. Úgy érzi, a dalai ma is ugyanazzal az erővel szólnak, mint régen, és ezt a közönség reakciói is visszaigazolják.
Demjén Ferenc zenéje időtlen, ezt pedig a Hogyan tudnék élni nélküled? című film sikere is bizonyítja, amely új közönséget is hozott számára.
Amikor megtudtam, mekkora siker a film, nagyon örültem. Főleg, hogy az én korosztályomat és a fiatalokat is megszólította
– mondta a Tények Pluszban, hozzátéve, hogy boldoggá teszi, ha a dalai újra és újra utat találnak az emberekhez. A film sikere óriási, a legnézettebb magyar filmek között tartják számon, olyan sztárszereposztással mint Ember Márk, Törőcsik Franciska és Marics Peti.
Demjén Rózsi a boldogságról is megosztotta gondolatait, amelyet nem állandó állapotként él meg.
„Az a bizonyos boldogság nem tart örökké. Ezek pillanatok, amiket meg kell érdemelni, és szerencse is kell hozzájuk” – fogalmazott. Úgy érzi, a szakmában az idő múlása sem nyomasztó.
„Nem érezzük az időt, mert fiatalok vesznek körül minket, és nem éreztetik, hogy idősebb lennék. Ráadásul a közönség rendkívüli erőt ad” – vallotta be az énekes.
A születésnapi koncerten különleges pillanat volt, amikor a film egyik szereplője, Kovács Harmat is színpadra lépett, és háláját fejezte ki, hogy együtt énekelhetett a legendával. Demjén Ferenc azt is elárulta hogy az óriási koncert után a karácsonyi időszak a csendes együttlét időszaka lesz.
Ketten a feleségemmel ünnepelünk, békességben és nyugalomban, ahogy azt kell
– zárta gondolatait Demjén Ferenc, aki az év végén sem pihen, ugyanis dupla Aréna koncerttel zárja az esztendőt.
