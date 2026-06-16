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Delhusa Gjont nem akárkivel hozta össze a sors: "Óriási visszatérés lesz, ezt garantálhatom!"

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 16. 08:00
Opitz Barbiközös dalbejelentés
Senki sem számított arra, hogy a rengeteg magánéleti nehézség után a fiatal énekesnő hirtelen egy ilyen mindent elsöprő bombahírrel tér vissza a köztudatba. Az óriási fordulat kapcsán most Delhusa Gjon árulta el a legféltettebb kulisszatitkokat a közös, nyári slágerükről.

Delhusa Gjon tavaly vette át a rangos Artisjus Év Művésze díjat, de karrierje az elismerés után sem lassít. Jelenleg is gőzerővel dolgozik, Peter Srámeknek ír dalt, miközben a mediterrán mulatós műfajban is otthonosan mozog Jessy oldalán. A legnagyobb szenzációt mégis az a váratlan zenei együttműködés jelenti, amely a hazai popélet egyik legtehetségesebb fiatal énekesnőjéhez köti. Delhusa Gjon ugyanis stúdióba vonult Opitz Barbarával, hogy közösen hódítsák meg a nyári slágerlistákat.

Delhusa Gjon óriási dobásra készül.
Delhusa Gjon Opitz Barbara oldalán készül egy nagy meglepetésre (Fotó:  hot! magazin/Szabolcs László)

Delhusa Gjon nagyra tartja Opitz Barbarát

Az énekes és Barbara útjai egy fellépésen érintették egymást, a találkozás pedig azonnali ihletet szült: 

Egy fellépésen találkoztunk, és teljesen meglepett a tehetsége. Retró átiratokat énekelt egészen különleges módon, például Zalatnay- és Kovács Kati-dalokat. Hatalmas meglepetés volt számomra, ráadásul az édesanyja is szereti Delhusa zenéjét. Barbi komoly felnőtt nő lett, aki a nehézségek ellenére is ugyanolyan tehetséges maradt, semmit sem veszített a fényéből. Úgy tűnik, megalkottuk a nyár slágerét, óriási visszatérés lesz, ezt garantálhatom!

– árulta el az énekes.

Hadüzenet az AI-huszároknak

A veterán slágergyáros szerint a mai világban óriási szükség van a hús-vér tehetségekre, mert a szakma kezdi elveszíteni a lelkét: „A zeneszerzői véna nagyon fontos számomra, nemcsak a színpad. Paul McCartney szavait idézve: a nyolcvanas években elfogytak a melódiák, azóta mindenki önmagát ismétli. Ezért kell, hogy az igazi talentumok fussanak, ne az AI-huszárok” – vallotta be őszintén a zenész.

A színpad nem a civilek világa

Delhusa Gjon szentül hiszi, hogy a művészeket nem szabad hétköznapi elvárásokhoz láncolni, a színpad ugyanis egy egészen más dimenzió: „A művészembert nem lehet civil mércével mérni, mert ő maga sem akarja azt. Aki fönn áll a színpadon, annak fénycsóvának kell lennie, azt kell produkálnia, amit a közönség hallani szeretne. Aki szereti a sziklarózsát, annak meg kell lennie a bátorságának ahhoz, hogy a szakadék szélén szedje le azt” – árulta el végül Delhusa Gjon, mikor a művészi létről és a társadalmi elvárásokról kérdeztük.

 

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