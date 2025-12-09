Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Natália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Így lett szerelem Deák Becca és Kabai Andris között – a valóságshow után találtak egymásra

Házasság első látásra
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 09. 20:00
szerelemKabai Andriskapcsolatválásrandi
Hivatalossá vált, hogy egy párt alkot Deák Becca és Kabai Andris. A Házasság első látásra sztárja és Becca különleges történetet meséltek el arról, hogyan találtak egymásra a műsor után.

Hivatalossá vált Deák Becca és a Házasság első látásra sztárja, Kabai Andris kapcsolata. A páros a hétvégén jelentette be, hogy egy párt alkotnak, Becca pedig a Borsnak mesélte el, hogyan is találtak újra egymásra és miként alakult barátságból szerelem.

Házasság első látásra sztárja, Deák Becca nem a műsorban, de a műsor miatt talált párjára.
A Házasság első látásra sztárjai egymásra találtak sok év után  
Fotó: Miskolczi Milán /Instagram

A Házasság első látásra sztárjai már korábbról ismerték egymást

Becca elmondta, hogy bár sokan azt gondolnák, hogy a reality kötötte össze őket, a történet valójában évekkel korábban indult

7-8 évvel ezelőtt már beszéltünk, de akkor én még alig voltam 18. Instagramon váltottunk pár üzenetet, de semmi komoly. Nem találkoztunk, nem vittük tovább...

 – mesélte. Aztán jött a műsor, ahol életükben először találkoztak személyesen, a kamerák előtt, egy előforgatáson. De akkor még egyikük sem sejthette, mi lesz később ebből. Andris az előző évad megosztó karaktere volt, sokan nőcsábászként könyvelték el, Becca azonban nem foglalkozott a róla kialakult képpel: „Tudom, hogy nem feltétlen azt látjuk, ami a valóság, így saját tapasztalataimra hagyatkoztam. Nekem nem volt mérvadó a műsor, amikor ismerkedtünk.

A Házasság első látásra párja, Deák Rebeka Becca és Horváth Zsolt kapcsolata véget ért a kísérlet után 
Fotó: TV2

Tiszta lappal

A házasságát Zsoltival tisztességgel végigvitte, és csak augusztus közepén zárták le hivatalosan

Laikusan és hűségesen vittem végig. De amit a kamerák nem láttak, az az, hogy nőként nagyon sokat rombolt bennem az egész. Rájöttem, hogy nem az én dolgom valakit ‘megjavítani’.

említette meg röviden Becca.

Házasság első látásra Kabai Andris
Kabai Andrissal Becca sok közös számot szerzett az elmúlt időszakban 
Fotó: Kabai András

Szépen lassan alakult ki a szerelem 

A lezárás után sem Andris jutott rögtön az eszébe. Egy zenei kérdés miatt hívott fel egy régi barátot, akinek a felesége dobta be a nevet: miért nem kérdezi meg Andrist? Innen indult újra a kapcsolat. Először csak beszélgettek, órákon át, majd egy szülinapi bulin újra összefutottak, később pedig egy közös baráti társasággal Szlovákiába utaztak. „Ott sem volt köztünk semmi. Csak rengeteget nevettünk.”

Beccának voltak fenntartásai: 

Tudtam, hogy régen nagyon csajozós volt. Nem akartam ilyen pasit. Az előző kapcsolatom teljes ellentét volt. Andris stílusa nem az én világom volt. Mégis, valami lassan mozdulni kezdett. Egyre több lett a közös beszélgetés, az esti telefonálások, a spontán találkozások. Egy éjszakai kirándulás után tört meg a jég, hazafele a kocsiban rám nézett, és azt mondta: »Annyira hálás vagyok, hogy az életemben vagy!« Ott éreztem először, hogy akar tőlem valamit.

A kapcsolat lassan és sok türelemmel épült fel.Az első fizikai közeledésünk is finom volt. Egy bulija után a kocsiban ültünk, és csak megérintette az ujjam. Semmi nyomulás, csak tiszta energia” – mesélte Becca. 

Kabai Andris Becca Házasság első látásra
Deák Becca párja – Andrissal szépen lassan építkeztek, ami ahhoz vezetett, hogy egymásba szerettek (Fotó: Instagram)

Deák Becca és Kabai Andris elválaszthatatlan páros

Ma már szinte elválaszthatatlanok. Bár nem költöztek össze, tíz percre laknak egymástól, és életük nagy részét együtt töltik. „A social tartalmakat együtt csináljuk, vannak ‘családi meetingjeink’. Nagyon jól menedzseljük ezt az ADHD-s, ezerfelé pörgős életet” – árulta el Becca.

A karácsonyt is közösen tervezik, Andris pedig már a családi körben is otthonosan mozog. „Nagyon jól beilleszkedett, mindenki bírja.”

Becca úgy érzi, végre olyan kapcsolatban van, ahol két ember valóban emeli egymást.

 Iszonyatosan jól működünk együtt: motiváljuk egymást, segítjük egymást, közös terveink vannak. Hálás vagyok azért, ami most van.

zárta a beszélgetést Becca, aki ugyan a műsorban nem találta meg élete párját, de a műsor miatt a sors mégis úgy hozta, hogy Andrissal újra találkozzanak.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu