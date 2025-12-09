Így lett szerelem Deák Becca és Kabai Andris között – a valóságshow után találtak egymásra

Hivatalossá vált Deák Becca és a Házasság első látásra sztárja, Kabai Andris kapcsolata. A páros a hétvégén jelentette be, hogy egy párt alkotnak, Becca pedig a Borsnak mesélte el, hogyan is találtak újra egymásra és miként alakult barátságból szerelem.
Becca elmondta, hogy bár sokan azt gondolnák, hogy a reality kötötte össze őket, a történet valójában évekkel korábban indult.
7-8 évvel ezelőtt már beszéltünk, de akkor én még alig voltam 18. Instagramon váltottunk pár üzenetet, de semmi komoly. Nem találkoztunk, nem vittük tovább...
– mesélte. Aztán jött a műsor, ahol életükben először találkoztak személyesen, a kamerák előtt, egy előforgatáson. De akkor még egyikük sem sejthette, mi lesz később ebből. Andris az előző évad megosztó karaktere volt, sokan nőcsábászként könyvelték el, Becca azonban nem foglalkozott a róla kialakult képpel: „Tudom, hogy nem feltétlen azt látjuk, ami a valóság, így saját tapasztalataimra hagyatkoztam. Nekem nem volt mérvadó a műsor, amikor ismerkedtünk.”
A házasságát Zsoltival tisztességgel végigvitte, és csak augusztus közepén zárták le hivatalosan.
Laikusan és hűségesen vittem végig. De amit a kamerák nem láttak, az az, hogy nőként nagyon sokat rombolt bennem az egész. Rájöttem, hogy nem az én dolgom valakit ‘megjavítani’.
– említette meg röviden Becca.
A lezárás után sem Andris jutott rögtön az eszébe. Egy zenei kérdés miatt hívott fel egy régi barátot, akinek a felesége dobta be a nevet: miért nem kérdezi meg Andrist? Innen indult újra a kapcsolat. Először csak beszélgettek, órákon át, majd egy szülinapi bulin újra összefutottak, később pedig egy közös baráti társasággal Szlovákiába utaztak. „Ott sem volt köztünk semmi. Csak rengeteget nevettünk.”
Beccának voltak fenntartásai:
Tudtam, hogy régen nagyon csajozós volt. Nem akartam ilyen pasit. Az előző kapcsolatom teljes ellentét volt. Andris stílusa nem az én világom volt. Mégis, valami lassan mozdulni kezdett. Egyre több lett a közös beszélgetés, az esti telefonálások, a spontán találkozások. Egy éjszakai kirándulás után tört meg a jég, hazafele a kocsiban rám nézett, és azt mondta: »Annyira hálás vagyok, hogy az életemben vagy!« Ott éreztem először, hogy akar tőlem valamit.
A kapcsolat lassan és sok türelemmel épült fel. „Az első fizikai közeledésünk is finom volt. Egy bulija után a kocsiban ültünk, és csak megérintette az ujjam. Semmi nyomulás, csak tiszta energia” – mesélte Becca.
Ma már szinte elválaszthatatlanok. Bár nem költöztek össze, tíz percre laknak egymástól, és életük nagy részét együtt töltik. „A social tartalmakat együtt csináljuk, vannak ‘családi meetingjeink’. Nagyon jól menedzseljük ezt az ADHD-s, ezerfelé pörgős életet” – árulta el Becca.
A karácsonyt is közösen tervezik, Andris pedig már a családi körben is otthonosan mozog. „Nagyon jól beilleszkedett, mindenki bírja.”
Becca úgy érzi, végre olyan kapcsolatban van, ahol két ember valóban emeli egymást.
Iszonyatosan jól működünk együtt: motiváljuk egymást, segítjük egymást, közös terveink vannak. Hálás vagyok azért, ami most van.
– zárta a beszélgetést Becca, aki ugyan a műsorban nem találta meg élete párját, de a műsor miatt a sors mégis úgy hozta, hogy Andrissal újra találkozzanak.
