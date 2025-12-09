Így lett szerelem Deák Becca és Kabai Andris között – a valóságshow után találtak egymásra

Hivatalossá vált Deák Becca és a Házasság első látásra sztárja, Kabai Andris kapcsolata. A páros a hétvégén jelentette be, hogy egy párt alkotnak, Becca pedig a Borsnak mesélte el, hogyan is találtak újra egymásra és miként alakult barátságból szerelem.

A Házasság első látásra sztárjai egymásra találtak sok év után

A Házasság első látásra sztárjai már korábbról ismerték egymást

Becca elmondta, hogy bár sokan azt gondolnák, hogy a reality kötötte össze őket, a történet valójában évekkel korábban indult.

7-8 évvel ezelőtt már beszéltünk, de akkor én még alig voltam 18. Instagramon váltottunk pár üzenetet, de semmi komoly. Nem találkoztunk, nem vittük tovább...

– mesélte. Aztán jött a műsor, ahol életükben először találkoztak személyesen, a kamerák előtt, egy előforgatáson. De akkor még egyikük sem sejthette, mi lesz később ebből. Andris az előző évad megosztó karaktere volt, sokan nőcsábászként könyvelték el, Becca azonban nem foglalkozott a róla kialakult képpel: „Tudom, hogy nem feltétlen azt látjuk, ami a valóság, így saját tapasztalataimra hagyatkoztam. Nekem nem volt mérvadó a műsor, amikor ismerkedtünk.”

A Házasság első látásra párja, Deák Rebeka Becca és Horváth Zsolt kapcsolata véget ért a kísérlet után

Tiszta lappal

A házasságát Zsoltival tisztességgel végigvitte, és csak augusztus közepén zárták le hivatalosan.

Laikusan és hűségesen vittem végig. De amit a kamerák nem láttak, az az, hogy nőként nagyon sokat rombolt bennem az egész. Rájöttem, hogy nem az én dolgom valakit ‘megjavítani’.

– említette meg röviden Becca.

Kabai Andrissal Becca sok közös számot szerzett az elmúlt időszakban

Szépen lassan alakult ki a szerelem

A lezárás után sem Andris jutott rögtön az eszébe. Egy zenei kérdés miatt hívott fel egy régi barátot, akinek a felesége dobta be a nevet: miért nem kérdezi meg Andrist? Innen indult újra a kapcsolat. Először csak beszélgettek, órákon át, majd egy szülinapi bulin újra összefutottak, később pedig egy közös baráti társasággal Szlovákiába utaztak. „Ott sem volt köztünk semmi. Csak rengeteget nevettünk.”

Beccának voltak fenntartásai:

Tudtam, hogy régen nagyon csajozós volt. Nem akartam ilyen pasit. Az előző kapcsolatom teljes ellentét volt. Andris stílusa nem az én világom volt. Mégis, valami lassan mozdulni kezdett. Egyre több lett a közös beszélgetés, az esti telefonálások, a spontán találkozások. Egy éjszakai kirándulás után tört meg a jég, hazafele a kocsiban rám nézett, és azt mondta: »Annyira hálás vagyok, hogy az életemben vagy!« Ott éreztem először, hogy akar tőlem valamit.

A kapcsolat lassan és sok türelemmel épült fel. „Az első fizikai közeledésünk is finom volt. Egy bulija után a kocsiban ültünk, és csak megérintette az ujjam. Semmi nyomulás, csak tiszta energia” – mesélte Becca.