Becca őszintén a válásról: Így dolgozta fel a Házasság első látásra sztárja a szakítást

A Házasság első látásra sztárja, Becca Zsolttal való kapcsolata az évad során rendkívül intenzíven indult. Az esküvő és a nászút után a fiatal pár házassága tökéletesnek tűnt, ám a mindennapokban komoly feszültségek és nézeteltérések alakultak ki közöttük. Végül mindketten arra a döntésre jutottak, hogy nem folytatják tovább a frigyüket.

A Házasság első látásra műsor után Beccának nehéz volt

A fiatal lány újra megtalálta a boldogságát, ezúttal a Házasság első látásra korábbi évadának sztárja, Kabai Andris mellett, amiről már írtunk, és az is kiderült, hogyan találtak újra egymásra. Azonban a nyilvánosság számára eddig keveset tudni arról, mi történt Rebeka életében a műsor után, és milyen érzelmi folyamatokon ment keresztül.

A fiatal nő a Borsnak adott interjújában osztotta meg az élményeit. Elmondása szerint a Zsolttal töltött időszak intenzív volt, de egyre inkább azt érezte, hogy nem találja meg mellette a boldogságát.

Utána nyilván nem éreztem jól magamat, mert valahol mindig azt éreztem, hogy mellette állandóan bizonyítanom kell.

A folyamatos megfelelési kényszer és a kapcsolaton belüli feszültség hosszú távon megterhelte Rebekát, aki úgy érezte, hogy nem tud teljesen önmaga lenni.

Becca családja túl sok volt Zsoltnak

Emellett a családi háttér is jelentős tényező volt: „Előfordult, hogy túl sok volt a család, és ez számára terhes volt. Néha úgy éreztem, hogy állandóan alkalmazkodnom kell, és ez nagyon megnehezítette a mindennapjainkat” – mesélte. A folyamatos elvárások és a túlzott közelség miatt Rebeka nőiessége is sérült, hiszen nem kapott elegendő teret az önmaga kibontakoztatásához.

A nehézségek feldolgozása során Rebeka tudatosan fordult önmaga felé.

Sokszor úgy éreztem, hogy a hiányosságai és a negatív maradványai rám nehezedtek, és nekem kellett feldolgoznom. Meg kellett tanulnom, hogy mi az, ami az enyém, és mi az, ami nem az

– mondta a fiatal nő. Az utazások és az egyéni időszakok lehetőséget adtak számára, hogy újra megtalálja nőiességét és önbizalmát.

Rebeka szerint a boldogság nem a folyamatos bizonyításban vagy a túlzott alkalmazkodásban rejlik. „Fel kellett ismernem, hogy bár szeretek optimistán élni, ehhez két ember kell, és Zsoltival nem működött” – tette hozzá. Végül Rebeka lezárta a múltat, és új fejezetet nyitott az életében, ráadásul már nem egyedül, hanem Kabai Andrissal, aki mellett megtalálta a boldogságát.