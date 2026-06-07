Nem volt még szebb menyasszony: férjhez ment a TV2 sztárja!

Czibolya Nikolett és párja hivatalosan is férj és feleség! A Next Top Model Hungary sztárja örök hűséget fogadott kedvesének, miközben egy álomszép esküvői ruhában ragyogott.

Czibolya Nikolett kimondta az igent párjának (Fotó: MW)

Czibolya Nikolett esküvője maga volt az álom

Czibolya Niki és párja februárban jelentették be, hogy hamarosan új szintre emelik kapcsolatukat és összeházasodnak! A gyönyörű modell akkor boldogan mesélt lapunknak a részletekről.

A pár öt éve él párkapcsolatban. Czibolya Niki párja másfél évvel ezelőtt ereszkedett térdre, hogy feltegye a nagy kérdést kedvesének.

A mi történetünk a Miss Balatonon, Balatonfüreden kezdődött. Én akkor modell voltam, Bálint pedig meghívott. Én fent voltam a színpadon, ő a tömegben állt és ekkor összetalálkozott a tekintetünk. Úgyhogy mondhatni valóban első látásra szerelem volt

– mesélte korábban lapunknak a modell.

Az esküvő előkészületei nagy izgalommal töltötték el a fiatal szerelmespárt, Niki elmondása szerint igazi csapatmunka van kettejük között, ezért a tökéletes álomlagzit sikerült megszervezniük.

„Igazából hagytunk elég időt magunknak, hogy jól megszervezzük, ugye a lánykérés az már több mint másfél éve megtörtént. Nem akartunk semmit sem elkapkodni, nem akartunk idegeskedni, hanem mindent szépen a maga idejében, úgyhogy egész jól állunk a szervezésben. Mindketten összedolgozunk, csapatmunka az egész. Mind a kettőnél nagy a család is, meg a baráti kör is, úgyhogy ez egy tényleg nagy esküvő lesz” – mesélte korábban a modell.

Álomszép ruhában ment férjhez a modell (Fotó: Czibolya Nikolett / Instagram)

Czibolya Niki gyönyörű menyasszony volt

Czibolya Niki Instagram-oldalán osztott meg néhány fotót a szertartásról, amelyen jól látszik, milyen csodálatos menyasszony volt a modell.

A különleges menyasszonyi ruhát szív alakú dekoltázs, gazdagon díszített csipke- és gyöngyhímzés, valamint elegáns, vállra omló áttetsző ujjak teszik igazán látványossá. Az összeállítást egy hozzá illő csipkés nyakék és finom, hosszú csipkekesztyűk egészítik ki, amelyek még kifinomultabb, hercegnős hatást kölcsönöznek a megjelenésnek. A részletgazdag, luxus hatású kreációban a modell csak úgy tündökölt.