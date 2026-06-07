Nem volt még szebb menyasszony: férjhez ment a TV2 sztárja!

Czibolya Nikolett és párja hivatalosan is férj és feleség! A Next Top Model Hungary sztárja örök hűséget fogadott kedvesének, miközben egy álomszép esküvői ruhában ragyogott.
Czibolya Niki és párja februárban jelentették be, hogy hamarosan új szintre emelik kapcsolatukat és összeházasodnak! A gyönyörű modell akkor boldogan mesélt lapunknak a részletekről.
A pár öt éve él párkapcsolatban. Czibolya Niki párja másfél évvel ezelőtt ereszkedett térdre, hogy feltegye a nagy kérdést kedvesének.
A mi történetünk a Miss Balatonon, Balatonfüreden kezdődött. Én akkor modell voltam, Bálint pedig meghívott. Én fent voltam a színpadon, ő a tömegben állt és ekkor összetalálkozott a tekintetünk. Úgyhogy mondhatni valóban első látásra szerelem volt
– mesélte korábban lapunknak a modell.
Az esküvő előkészületei nagy izgalommal töltötték el a fiatal szerelmespárt, Niki elmondása szerint igazi csapatmunka van kettejük között, ezért a tökéletes álomlagzit sikerült megszervezniük.
„Igazából hagytunk elég időt magunknak, hogy jól megszervezzük, ugye a lánykérés az már több mint másfél éve megtörtént. Nem akartunk semmit sem elkapkodni, nem akartunk idegeskedni, hanem mindent szépen a maga idejében, úgyhogy egész jól állunk a szervezésben. Mindketten összedolgozunk, csapatmunka az egész. Mind a kettőnél nagy a család is, meg a baráti kör is, úgyhogy ez egy tényleg nagy esküvő lesz” – mesélte korábban a modell.
Czibolya Niki Instagram-oldalán osztott meg néhány fotót a szertartásról, amelyen jól látszik, milyen csodálatos menyasszony volt a modell.
A különleges menyasszonyi ruhát szív alakú dekoltázs, gazdagon díszített csipke- és gyöngyhímzés, valamint elegáns, vállra omló áttetsző ujjak teszik igazán látványossá. Az összeállítást egy hozzá illő csipkés nyakék és finom, hosszú csipkekesztyűk egészítik ki, amelyek még kifinomultabb, hercegnős hatást kölcsönöznek a megjelenésnek. A részletgazdag, luxus hatású kreációban a modell csak úgy tündökölt.
A Next Top Model Hungary szereplője korábban úgy nyilatkozott kapcsolatukról, mint egy erős szövetségről. A szerelmesek mindenben támogatják és segítik egymást, így boldogan várják, hogy együtt töltsék azt a bizonyos örökkön-örökkét.
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