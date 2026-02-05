Csak a Borsnak fedte fel a részleteket: megházasodik a Next Top Model Hungary sztárja

A Next Top Model Hungary műsorában megismert Czibolya Niki nemrég Instagram-oldalán számolt be követőinek az örömhírről. A modell és párja öt éve alkotnak egy párt, másfél évvel ezelőtt pedig a lánykérésre is sor került, most pedig elérkezett a várva várt esküvő időpontja is.

Férjhez megy a Next Top Model Hungary szereplője (Fotó: Vaszil Ádám / Czibolya Nikolett)

Hatalmas esküvője lesz a Next Top Model Hungary sztárjának

A modell most exkluzív interjút adott a Borsnak, melyben elárulta, milyen érzések kavarognak benne a nagy nap közeledtével.

A mi történetünk a Miss Balatonon, Balatonfüreden kezdődött. Én akkor modell voltam, Bálint pedig meghívott. Én fent voltam a színpadon, ő a tömegben állt és ekkor összetalálkozott a tekintetünk. Úgyhogy mondhatni valóban első látásra szerelem volt

– mesélte a Borsnak Niki.

Az esküvő előkészületei nagy izgalommal töltötték el a fiatal szerelmespárt, Niki elmondása szerint igazi csapatmunka van kettejük között, ezért a tökéletes álomlagzit sikerült megszervezniük.

„Igazából hagytunk elég időt magunknak, hogy jól megszervezzük, ugye a lánykérés az már több mint másfél éve megtörtént. Nem akartunk semmit sem elkapkodni, nem akartunk idegeskedni, hanem mindent szépen a maga idejében, úgyhogy egész jól állunk a szervezésben. Mindketten összedolgozunk, csapatmunka az egész. Mind a kettőnél nagy a család is, meg a baráti kör is, úgyhogy ez egy tényleg nagy esküvő lesz” – mesélte boldogan a modell.

Első látásra egymásba szeretett a Next Top Model Hungary versenyzője és vőlegénye (Fotó: Bognár Bogi / Czibolya Nikolett)

Egymás szövetségesei

A Next Top Model Hungary ezüstérmesét és párját különleges kötelék fűzi össze. „Minket egy szóval lehet jól jellemezni és az a szövetség. Mindenben támogatjuk egymást, igazi társakként működünk.”

Czibolya Niki és vőlegénye természetesen nemcsak a lagzira készülnek izgatottan, hanem az azt megelőző legény- és lánybúcsúra is. Noha nem egy filmbe illő Las Vegas-i partit kell elképzelni, a jegyespár barátaik és szeretteik társaságában fogja megünnepelni utolsó szabad éjszkájukat.

A TV2 sztárja és szerelme ugyan még nagyon fiatalok, már felröppent a családalapítás gondolata.

Régóta beszélünk erről a témáról, de nem sietünk sehová, ha eljön az ideje, mindenképp szeretnénk gyereket, de még nem lőttünk be konkrét időpontot

– vallotta be a modell.