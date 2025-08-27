Csuja Imre a nyugdíjas éveit tervezi: "Túl sokat dolgoztam, nagyon elfáradtam!"

Csuja Imre egész nyáron forgat A mi kis falunk című sorozatban, amely hamarosan a 10. év­adá­hoz érkezik, ám mielőtt visszatérne még egy kis időre a kamerák elé, majd utána fejest ugrana az őszi munkáiba, szusszanásképpen pár napig kiélvezi a Balaton déli partján az idei nyár utolsó napjait.

Csuja Imre feleségével az egyik filmpremieren

Fotó: Bánkúti Sándor / hot! magazin

„Jó lenne hat napot egyfolytában pihenni, ez ugye nem nagy kérés, ám ez nekem eddig ritkán sikerült” – kezdte a hot!-nak Csuja Imre. „Élvezem, hogy most megtehetem. Eddig túl sokat dolgoztam, és nagyon elfáradtam!"

Csuja Imre: Ezüstérmesek lettünk a rozénkkal

A Hajdúnánáson született művész számára öröm a gyerekkorából ismert környezetben való munka a népszerű sorozatban. Egyfajta visszatérés ez a falusi gyökerekhez, emiatt szereti úgy a balatoni Öreghegyen álló családi nyaralót is. Bőven van tennivaló körülötte, például a szőlőtőkéket is ő maga gondozza.

„A feleségemmel tavasszal mi metszettük a tőkéket, nyáron kötöztük, ősszel leszüreteljük a termést, amiből mi csináljuk a borunkat is” – büszkélkedett Csuja Imre. „Anno odahaza sok mindent lestem el apámtól meg a nagy­bá­tyáim­tól a ház és a gazdaság körüli teendőkből. Az évek alatt megkopott tudásomat az itteni kedves szomszédaink és borász ismerőseim segítettek feleleveníteni. Ott még nem tartunk, hogy palackozzunk, ám arra büszke vagyok, hogy ezüstérmesek lettünk a rozénkkal!”

Felesége miatt nem ment még nyugdíjba

A színművész három-négy éve már eljátszott a nyugdíj gondolatával, és a felesége maximálisan támogatta ebben. Imre 43 éve él együtt (40 éve házasságban) Árvay Zsuzsa szinkronrendezővel, aki ma már nem dolgozik a szakmájában, helyette intézi a férje dolgait, jókat főz, és vigyáz az unokákra.

Csuja Imre családja körében több időt szeretne eltölteni

Fotó: RTL / hot! magazin

„A 65. születésnapom apropóján nemrég jelentettem be a kollégáimnak az Örkény Szín­ház­ban, hogy nyugdíjba mennék” – folytatta a Jászai Mari-díjas művész.

A teljes hátraarc még odább van, viszont új szerepet többé nem vállalok.

A még futó darabjaimban láthat ősztől a közönség: ez a Tartuffe, A nyúl füle meg a Shaxpeare-mosó. Emellett járom az országot az Imi, mondj egy verset! című irodalmi estemmel, van egy verses-zenés közös felolvasóestünk Czutor Zoltánnal is, gyakran kapok meghívást közönségtalálkozókra, és nyaranta ott A mi kis falunk forgatása. Szóval, nem maradok munka nélkül. De túl régóta, túl sokat dolgoztam eddig, most már szeretnék picit „ma­gán­él­ni”! Olvasni, zenét hallgatni, kertészkedni, több időt tölteni az unokáimmal, akikkel jó barátságban vagyok. Pedig nagy a szórás: 3, 10, 12 és 16 évesek. Eddig elfoglalt nagypapa voltam, ősztől szeretném én is vinni-hozni őket az oviba, a suliba. Ilyesmiket tervezek. Annyi minden jó van még a világon, egy csomót fel akarok fedezni! És ha már elértem a „mágikus” korhatárt, miért is ne élnék vele?”

Csuja Imre fogadott testvére A sorozatban Füleki Károly felett szinte gyámkodik a nővére, Kati, és gyakran civakodnak. A két színész viszont sok éve remekül kijön egymással. „Udvaros Dorkával szeretünk együtt játszani, munkán kívül pedig megy köztünk az örökös évődés, akár az igazi tesók közt.”

Nincs több Csuja Imre szinkronizálás Csuja Imre öblös hangját mindenki elsőre felismeri. Első nagy szinkronszerepében Peter Ustinovnak kölcsönözte a hangját, akkor tanulta meg a nevét az ország. Ám néhány éve felhagyott ezzel a műfajjal. „Nem kedvelem a digitális technikát, rongálja a szememet. A papír alapú rendszert kultiváltam, de mivel az megszűnt, részemről végeztem a szinkronnal.”