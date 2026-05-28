"Anya az utolsó öleléseit csak virtuálisan kapta" - Megrázó vallomást tett édesanyja haláláról Cooky

A közelmúltban néhány fájdalmas sorban jelentette be Cooky, hogy az édesanyja 89 éves korában elhunyt. A francia DJ és édesanyja utoljára tavaly ősszel találkozott személyesen, és már azt tervezték, hogy májusban viszontlátják egymást, az élet azonban közbeszólt.

Megrázó vallomást tett édesanyja haláláról Cooky / Fotó: Máté Krisztián / Bors

A rádiós elmondása szerint a jó idő beköszöntével már azt tervezgette, hogy a feleségével és két fiával mikor látogatják meg újra az édesanyját. A pünkösdi hosszú hétvége éppen ideálisnak tűnt, ám sajnos május végén a család már csak a végső búcsú miatt utazhatott Franciaországba.

Anya az utolsó öleléseit csak virtuálisan kapta. Sokszor utaztunk hozzá, tavaly háromszor is, szeptemberben. De nem tudok haragudni a Jóistenre, a sorsra, az életre, vagy ki hogy nevezi, hogy így alakult. Mert – leszámítva az utolsó időszakot – édesanyámnak nagyon is boldog élete volt. Csak nekem volt nehéz látni, hogy az én okos közjegyző anyukám időskorára mennyire kiszolgáltatott lett. Az öregség az élet természetes velejárója, de az ő idegrendszerét sajnos nem kímélte a demencia. Ez volt az oka, hogy úgy döntöttem négy évvel ezelőtt, soha többé nem ülhet repülőre. Így viszont megritkultak a találkozásaink

- mondta el Cooky a Story szerint, kiemelve, ennek ellenére nem telt el úgy nap, hogy ne beszéltek volna egymással legalább fél órát, a kamerán keresztül pedig az édesanyja folyamatosan látta az unokáit és a család életét.