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„Viki tudja, hogy akarsz új nőt?” – BSW Gaben kínos helyzetbe került, azonnal magyarázkodnia kellett

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 27. 13:00
Metzker Vikikapcsolat
A rajongók keményen kérdőre vonták Metzker Viki férjét. A támadások kereszttüzébe került Gaben, a BSW rappere végül sejtelmesen reagált a vádakra, és azt ígérte, hogy a hétfői premier után mindenki számára tiszta lesz a helyzet.
Bors
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Hatalmas port kavart Instagramon a BSW legújabb promója, amely igencsak félreérthető sorokat tartalmaz. Sokan azonnal magyarázatot követeltek a magánéleti drámát sejtető sorok miatt, hiszen az internet népe rögtön találgatni kezdett, vajon veszélybe került-e a hazai zeneipar egyik legstabilabbnak és legdögösebbnek hitt házassága. A válaszra nem kellett sokat várni, hiszen Ferenczei Gábor, azaz Gaben maga válaszolt az aggódó rajongóknak.

BSW Gaben dalszövege hallatán sokan felkapták a fejüket.
BSW Gaben és Metzker Vikivel évek óta boldog házasságban él (Fotó: Bors)

A BSW promója alaposan meglepte a követőket

BSW Gaben gőzerővel promózza a formáció legújabb szerzeményét, ám a megosztott dalszövegrészlet többeknél alaposan kiverte a biztosítékot. A rajongók tűkön ülve várják az új dalt, de a közzétett sorok hallatán sokaknak tátva maradt a szája, hiszen a szöveg meglehetősen félreérthetőre sikeredett. A duó ugyanis a következőről rappel:

Akarok pénzt és csak néznek az irigyek rám, akarok pénzt, mert kell új kocsi, új nő, új ház.

A követők azonnal felkapták a fejüket az új nő kifejezésre, és az egyik kommentelő nyers őszinteséggel oda is szúrt a sztárnak, megkérdezve: „Viki tudja, hogy akarsz új nőt? Szerintem kérdezd meg tőle is, mit szól ehhez”.

Megszólalt az érintett

Gaben természetesen nem hagyta szó nélkül a felzúdulást, és kommentben reagált a vádakra. Rövid, de annál sejtelmesebb üzenetében mindössze annyit írt a rajongóknak, hogy „Hétfőn kijön a dal és minden tiszta lesz!”. Ezzel a kijelentéssel a rapper némileg igyekezett hűteni a kedélyeket, de a rajongók fantáziája azóta is gőzerővel dolgozik a magyarázaton. A legtöbben arra tippelnek, hogy a provokatív sorok csupán a rap műfajára jellemző túlzások, a keményfiús imázs erősítése, valamint a dal marketingstratégiájának részei, nem pedig a valóságot tükrözik, pláne, hogy ezeket a konkrét sorokat Matyi énekli, aki köztudottan szingli hírében áll.

Hogy pontosan mi az igazság, és mit szól a szöveghez a Metzker Viki, az hamarosan kiderül, addig is a hazai popvilág lélegzetvisszafojtva várja a hétfői premier pillanatát.

 

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