Feltörte a bank rendszerét: Bródy János fiát börtönre ítélték

Kattant a bilincs Bródy János gyermekének kezén, miután az amerikai bíróság bűnösnek találta három vádpontban. A zenész 38 éves fia szándékosan, bosszúból megrongálta bank számítógépes rendszerét, miután a pénzintézet kirúgta őt.

Bródy János bizonyára nem örül annak, hogy fiát börtönre ítélték Amerikában - Fotó: Bors

Bródy János fia bosszút állt

Bródy Dániel a neves San Francisco-i pénzintézet, a The First Rebuplic Bank alkalmazottja volt egészen addig, amíg ki nem derült, hogy a belső rendszerhez csatlakozó védett gépéhez csatlakoztatott egy olyan adathordozót, melyen pornográf tartalom volt. A cég biztonsági osztálya ezt észlelve, azonnal fegyelmi eljárást indított és hamarosan meg is váltak az alkalmazottól, aki azonban ahelyett, hogy leszegett fejjel elballagott volna, úgy döntött, hogy bosszút áll az egykori alkalmazóin. Nem is akárhogy! A San Francisco Chronicle beszámolója szerint Bródy János fia a kirúgását követően nem adta le a céges laptopját, hanem hazavitte és bosszút állt. A vádirat szerint a cég laptopjáról törölte a bank kódtárait, rosszindulatú szkriptet futtatott a naplók törlésére, gúnyolódásokat hagyott a bank kódjában a volt kollégák számára, és más banki alkalmazottaknak adta ki magát azzal, hogy munkameneteket nyitott a nevükben.

Két év börtönre és súlyos pénzbírságra ítélte a bíróság

A vádiratban az is szerepel, hogy e-mailben elküldött magának egy saját bankkódot, több mint 5000 dollár értékben. Az ügyészek szerint a bank rendszereiben okozott kár teljes költsége legalább 220 621 dollár, vagyis több, mint 70 millió forint - derül ki az amerikai ügyészség közleményéből.

A 38 éves férfi ellen már az év eleje óta tart a vizsgálat, az első tárgyaláson, 2023 áprilisában bűnösnek is vallotta magát, az ítélet azonban csak most született meg. Ennek értelmében 24 hónapnyi börtönbüntetésre ítélték, valamit arra is kötelezték, hogy fizessen meg 529 ezer dollár, vagyis 182 millió forintnyi dollárt - számolt be az esetről, a CBS News.

Bródy János fia 2014-ben költözött ki az Egyesült Államokba, ahol informatikusként helyezkedett el - Fotó: Mediaworks Archív

Bródy János büszkén mesélt róla

Bródy János fia 2014 környékén költözött Amerikába, az informatikai főiskola elvégzése után. Az informatikusként dolgozó szakemberről többször is büszkén nyilatkozott a híres édesapja. Az egyik napilapnak korábban azt mondta: