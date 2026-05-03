„Nekem kötelességem mellé állni!” – Bódi Margó elárulta, kinek az oldalára állna, ha fia és menye összeveszne

A Bódi család neve évtizedek óta az egység és a megbonthatatlan szeretet szimbóluma. Bódi Guszti és Margó már az aranylakodalmukon is túl vannak: ötven évnyi közös életük ritka kincs a mai világban, ők azonban még legalább húsz boldog évet terveznek egymás mellett. Bódi Margó a Palikék Világa legutóbbi adásában Ábel Anitának engedett betekintést a kulisszák mögé.

Kiderült, ki mellé állna Bódi Margó egy vita során

Az énekesnő elmesélte, milyen volt gyereklányként bekerülni a Bódi családba, és kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról is, kinek szavazna bizalmat, ha fia, Bódi Csabi és menye, Gina között nézeteltérés támadna.

Természetesen, még ha nem is lenne egy kicsit igaza a Ginának, akkor is mellé állnék, mert most miért mennék ellene? Hát lány, nő, hibázhat ő is, csinálhat olyan dolgokat, amik nem megfelelőek. És én azért vagyok ott, mint az ő anyósa, hogy én ezt kiküszöböljem (..)

– kezdte Margó, majd kitért arra is, miért tartja ő ezt kutya kötelességének:

„Mivel, hogy ő itt van nálunk, Csabinál, a mi családunkban van, én vagyok felelős érte, mivel az ő anyukája nincs itt. Tehát ha a Gina bármit csinál, nekem kötelességem a Gina mellé állni.” Ezután Ábel Anita azt is megkérdezte tőle, hogy milyen volt Bódi Guszti anyukája, amikor ő bekerült a családjukba:

Féltem tőle, azért, mert azt hittem, hogy nem fog elfogadni, mert nagyon fiatal voltam, 14,5 éves, amikor Gusztival megszöktünk. És hát úgy tartottam tőle, hogy azt fogja gondolni, hogy mit akar ez a gyerek, hogy jön ide ez a gyerek az életembe. De hála a jó Istennek, ő nem is úgy fogadott be, mint meny, hanem mint egy gyereket. És ezt lehetett érezni benne, hogy engem jobban karolt, mint a többi menyét

– jelentette ki Bódi Margó, aki az interjú során azt is elárulta, hogy rengeteget tanult anyósától, akinek nagyon sokat köszönhet.