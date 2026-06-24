Bódi Margó: „Fontos, hogy egy anyós jóban legyen a menyével”

Bódi Margó családjában nemcsak az anya-fia kötelék példaértékű, hanem a nők közötti harmónia is irigylésre méltó.

Bódi Margó családjában példaértékű kapcsolat van (Fotó: Andras Lung Photography/hot! magazin/Lung András)

Bódi Margó és Bódi Csabi felesége, Gina már barátnőként tekint egymásra.

Margó szerint elengedhetetlen, hogy egy anyós jóban legyen a menyével.

Amióta Bódi Csabi lefogyott, sokkal több közös programban vesz részt.

Bódi Margó és Bódi Csabi felesége, Gina között szoros a kapcsolat

„Gina már 19 éve van a családunkban, és megmondom őszintén, hogy kezdünk hasonlítani egymásra" – kezdte Margó a hot!-nak.

Csabi sokszor féltékeny is anyura, mert előszeretettel vásárolunk, főzünk, együtt vagyunk. Nekünk tényleg nem olyan az együttlét, hogy „Úristen, át kell mennem az anyósomhoz!”, hanem felüdülés a közös program. Tudunk beszélgetni, és tiszta szívből szeretjük egymást. Csabi mindig mondja: „Mikor jössz már haza? Meddig leszel még ott?” Én meg ilyenkor azt válaszolom: „Nem mindegy? Itthon vagyok itt is, gyere te át!” Valójában nincs is különbség aközött, hogyan szólítjuk a másikat: anyós vagy anyuka. Az én szívemben Margó anyukaként él

– vágta rá Gina mosolyogva.

Sokat programoznak közösen (Fotó: Andras Lung Photography / hot! magazin/Lung András)

Bódi Guszti felesége szerint ez a harmónia nemcsak nekik, hanem a fiuknak, Csabinak is sokat jelent.

Én úgy gondolom, fontos, hogy egy anyós jóban legyen a menyével, a gyermeke boldogsága érdekében. Egy fiúnak az első nagy szerelme az édesanyja, utána jön az igazi szerelem, a feleség. Mind a kettőt szereti, csak másképpen. Ha az anyós és a meny rosszban vannak, azzal megkeserítik a gyermek életét, de ha a két nő jóban van, akkor a fiú boldog lesz, és akkor mi is azok vagyunk.

Ginának a vér szerinti édesanyjával is nagyon jó a kapcsolata, de a távolság miatt leginkább Margóra számíthat.

„Ők Nyíregyháza közelében, Kótajban élnek. Havonta vagy kéthavonta szoktak jönni hozzánk egy-két napra, megnézi az unokákat, így akivel napi szinten kapcsolatban vagyok, az Margó. Ha problémám van, akkor nem anyukámat hívom fel ekkora távolságból, hanem a mamát.”

Bódi Csabi megszabadult a kilóktól (Fotó: Andras Lung Photography/hot! magazin/Lung András)

Margó számára az elmúlt időszak egyik legnagyobb öröme az volt, hogy a fia, Csabi lefogyott.