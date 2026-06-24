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Bódi Margó: „Fontos, hogy egy anyós jóban legyen a menyével”

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 24. 10:00
bódi csabiBódi Margó
A Bódi család nőtagjait elszakíthatatlan kötelék köti össze. Gina számára Bódi Margó már rég nem a klasszikus értelemben vett anyós – sokkal inkább a második édesanyja.
N. V.
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Bódi Margó családjában nemcsak az anya-fia kötelék példaértékű, hanem a nők közötti harmónia is irigylésre méltó.

Bódi Margó és Csabi felesége, Gina jó kapcsolatot ápol egymással.
Bódi Margó családjában példaértékű kapcsolat van (Fotó: Andras Lung Photography/hot! magazin/Lung András)
  • Bódi Margó és Bódi Csabi felesége, Gina már barátnőként tekint egymásra.
  • Margó szerint elengedhetetlen, hogy egy anyós jóban legyen a menyével.
  • Amióta Bódi Csabi lefogyott, sokkal több közös programban vesz részt.

Bódi Margó és Bódi Csabi felesége, Gina között szoros a kapcsolat

„Gina már 19 éve van a családunkban, és megmondom őszintén, hogy kezdünk hasonlítani egymásra" – kezdte Margó a hot!-nak.

Csabi sokszor féltékeny is anyura, mert előszeretettel vásárolunk, főzünk, együtt vagyunk. Nekünk tényleg nem olyan az együttlét, hogy „Úristen, át kell mennem az anyósomhoz!”, hanem felüdülés a közös program. Tudunk beszélgetni, és tiszta szívből szeretjük egymást. Csabi mindig mondja: „Mikor jössz már haza? Meddig leszel még ott?” Én meg ilyenkor azt válaszolom: „Nem mindegy? Itthon vagyok itt is, gyere te át!” Valójában nincs is különbség aközött, hogyan szólítjuk a másikat: anyós vagy anyuka. Az én szívemben Margó anyukaként él

– vágta rá Gina mosolyogva.

Fontosnak tartja, hogy az anyós jó kapcsolatot ápoljon a menyével
Sokat programoznak közösen (Fotó: Andras Lung Photography / hot! magazin/Lung András)

Bódi Guszti felesége szerint ez a harmónia nemcsak nekik, hanem a fiuknak, Csabinak is sokat jelent.

Én úgy gondolom, fontos, hogy egy anyós jóban legyen a menyével, a gyermeke boldogsága érdekében. Egy fiúnak az első nagy szerelme az édesanyja, utána jön az igazi szerelem, a feleség. Mind a kettőt szereti, csak másképpen. Ha az anyós és a meny rosszban vannak, azzal megkeserítik a gyermek életét, de ha a két nő jóban van, akkor a fiú boldog lesz, és akkor mi is azok vagyunk.

Ginának a vér szerinti édesanyjával is nagyon jó a kapcsolata, de a távolság miatt leginkább Margóra számíthat.

„Ők Nyíregyháza közelében, Kótajban élnek. Havonta vagy kéthavonta szoktak jönni hozzánk egy-két napra, megnézi az unokákat, így akivel napi szinten kapcsolatban vagyok, az Margó. Ha problémám van, akkor nem anyukámat hívom fel ekkora távolságból, hanem a mamát.”

Csabi élete a fogyása óta kiegyensúlyozott.
Bódi Csabi megszabadult a kilóktól (Fotó: Andras Lung Photography/hot! magazin/Lung András)

Margó számára az elmúlt időszak egyik legnagyobb öröme az volt, hogy a fia, Csabi lefogyott.

„Azóta sokkal többet programozunk együtt, kivirult, teljesen megváltozott. Nálunk az evés egyfajta szeretetnyelv, így Csabi mostanában sokszor elhoz minket étterembe. Már nem fél attól, hogy mi lesz a plusz kilókkal, és én nagyon büszke vagyok rá, hogy így a kezébe vette az életét.”

A mulatós énekes sem szépíti a múltat, hiszen pontosan tudja, hogy milyen veszélyes úton járt az életmódváltása előtt.

Igaza van anyunak, el voltam hízva. Már nem tudtam futkározni a kertben a kislányommal. Csak kapkodtam a levegő után, izzadtam, a vérnyomásom is az egekbe szökött. Rájöttem, hogy ez így nem mehet tovább, mert nekem fel kell nevelnem a gyerekeimet. Ginát is emésztette, hogy nem vagyok jól a bőrömben, és hazahozott egy súlyszabályzó módszert, amit könnyű volt beiktatni az életembe. Van benne egy apró görög növény, amit én csak étvágyféknek hívok. A fogyásomhoz kellett egy kis tudatosság, de szerencsére azért sanyargatni nem kellett magam, de az amúgy sem az én műfajom

 – mutatott megváltozott külsejére büszkén a sztár.

Megjelent a hot! magazin legújabb lapszáma!
A frissen megjelent hot! magazinban további érdekes sztártörténeteket találsz (Fotó: hot! magazin)

 

 

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