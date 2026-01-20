Mi történik? Az arca miatt támadják Bernáth Odettet

Bernáth Odett neve ma már szinte fogalommá vált a magyar fitnesz- és testépítő közösségben. Odett kiemelkedő testépítőként és influenszerként egyaránt ismert, aki a radikális életmódjáról és profi sportkarrierjéről tett korábbi nyilatkozataiban nyíltan beszélt arról, hogy a párkeresés számára sokszor nehézkes a szigorú diéta és az intenzív edzések miatt. Odett hangsúlyozta, hogy a párkapcsolatnak lehet szerepe a testépítő életben, de egyszerre előnyökkel és hátrányokkal is jár. „Sokkal inkább eltereli a figyelmedet, ha éhes vagy, vagy együtt programozunk, sétálunk, kardiózunk, együtt edzünk. De ha ő nem diétázik, az már nehezítheti a helyzetet” – magyarázta korábban Odett.

Bernáth Odett testépítő életvitele meghatározza számára azt is, hogyan tölti a szabadidejét

Bernáth Odett párja az életben a sport, mégis sokan támadják

Odett szerint a profi sportolói életmód olyan mértékben meghatározza a mindennapokat, hogy egy átlagember nehezen érti meg. „Profi szinten az egész életemet befolyásolja, és nem biztos, hogy egy olyan ember, aki életében nem sportolt, megérti, hogy mi fér bele és mi nem” – tette hozzá. Ugyanakkor Odett szereti a kihívást és a kitartást, amit a testépítés igényel: „Ez a sport tényleg nekem való, mert a kitartásról szól, és én nagyon ki tudom élni magam benne.”

Odett személye és online tartalmai sokakat megosztanak

Míg egyesek motivációként és inspirációként tekintenek rá, mások kritikával illetik edzésmódszereit vagy közösségi média jelenlétét. Redditen például időnként felmerülnek kommentek a külső megjelenésével kapcsolatban, amelyekben találgatnak az esetleges változások hátteréről. Fontos azonban kiemelni, hogy Odett 18 éves kora óta a sport és az egészséges életmód mellett kötelezte el magát, és már akkor is hasonlóan nézett ki, mint most. Egy fiatal nő külseje miatt történő bántalmazása soha nem elfogadható, ezért az efféle találgatásokat mindig kritikusan kell kezelni.

Odett kiáll a sport iránti elköteleződése mellett, és úgy véli, hogy a testépítés a kitartásról és a személyes fejlődésről szól. Bár a profi sport radikális életmódot igényel, Odett élvezi a kihívást, és inspirálni próbálja követőit az egészséges életmód, a kitartás és a pozitív hozzáállás kapcsán.