2,5 millióba került Bernáth Odett amerikai kiruccanása: L.L. Junior állta a költségeket?

L.L. Junior és Frey Timi New Yorkban léptek fel szilveszterkor, amit egy pár napos városnézéssel, na meg egy egyhónapos dominikai pihenéssel is összekötöttek. Az út egy részére közös barátjuk, Bernáth Odett is velük tartott, aki emiatt többször is megkapta, hogy biztos a rapper állta a költségeit. A fitneszmodell most úgy döntött, hogy tiszta vizet önt a pohárba, és még a kiruccanás pontos végösszegét is elárulta.

Bernáth Odett L.L. Juniorral és Frey Timivel utazott Amerikába, az influenszer mindent magának fizetett (Fotó: Gáll Regina /Bors)

Bernáth Odett TikTok oldalára készített egy videót, amiben felsorolta, mennyit is költött az Egyesült Államokban eltöltött 3 nap, valamint az 5 napos dominikai szülinapozás alatt.

Nagyon sok kommentet olvastam az amerikai utazásunkkal kapcsolatban, hogy nekem ezt biztosan Junior fizette, de ez nem így történt. Nem nagyzolni szeretnék vagy ilyesmi, csak szeretném elhessegetni azokat a tévhiteket, hogy nekem ezt bárki fizette volna. Ha nem táncoltam volna Junior koncertjén, akkor is elmegyek, mert nekem ez egy baráti utazás volt

– szögezte le már az elején Odett.

Bernáth Odett és Frey Timi együtt táncoltak L.L. Junior New York-i koncertjén, sőt, a rapper szülinapját is együtt ünnepelték Dominikán (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

L.L. Juniorék nem nézték az árakat

Odett elmondása alapján a több milliós költségek csaknem felét a repülőjegyek tették ki.

„A repjegyekkel kapcsolatban el kell mondanom, hogy nem spóroltunk, nem néztük az árakat, csak az volt a lényeg, hogy meglegyen, és a koncertre mindenképpen odaérjünk. Emellett nagyon utolsó pillanatban foglaltunk mindent, szóval így nagyon húzós lett az ára, de lehetett volna ezt sokkal okosabban is csinálni” – vallotta be őszintén.

A Budapest-New York repjegy 300 ezer forintba került, amiről tudtam, hogy drága lesz, de nem gondoltam, hogy ennyire. Aztán New Yorkból átmentünk a Dominikai Köztársaságba, Punta Canára, ami 86 ezer forint volt, majd a hazautam volt a legdrágább, Dominikáról Budapestre 590 ezer forintért repültem

– összegezte Odett, így a csak a repülőjegyek majdnem 1 millió forintot kóstáltak.

Bernáth Odett 200 ezret fizetett éjszakánként

A csapat 3 napot töltött Amerikában, ami alatt Frey Timi és L.L. Junior a város egy teljesen más pontján szálltak meg, mint Bernáth Odett, ő ugyanis úgy döntött, szeretne a lehető legközelebb lenni a látványosságokhoz. Ennek pedig meg is fizette az árát.