2,5 millióba került Bernáth Odett amerikai kiruccanása: L.L. Junior állta a költségeket?

L.L. Junior és Frey Timi New Yorkban léptek fel szilveszterkor, amit egy pár napos városnézéssel, na meg egy egyhónapos dominikai pihenéssel is összekötöttek. Az út egy részére közös barátjuk, Bernáth Odett is velük tartott, aki emiatt többször is megkapta, hogy biztos a rapper állta a költségeit. A fitneszmodell most úgy döntött, hogy tiszta vizet önt a pohárba, és még a kiruccanás pontos végösszegét is elárulta.
Bernáth Odett TikTok oldalára készített egy videót, amiben felsorolta, mennyit is költött az Egyesült Államokban eltöltött 3 nap, valamint az 5 napos dominikai szülinapozás alatt.
Nagyon sok kommentet olvastam az amerikai utazásunkkal kapcsolatban, hogy nekem ezt biztosan Junior fizette, de ez nem így történt. Nem nagyzolni szeretnék vagy ilyesmi, csak szeretném elhessegetni azokat a tévhiteket, hogy nekem ezt bárki fizette volna. Ha nem táncoltam volna Junior koncertjén, akkor is elmegyek, mert nekem ez egy baráti utazás volt
– szögezte le már az elején Odett.
Odett elmondása alapján a több milliós költségek csaknem felét a repülőjegyek tették ki.
„A repjegyekkel kapcsolatban el kell mondanom, hogy nem spóroltunk, nem néztük az árakat, csak az volt a lényeg, hogy meglegyen, és a koncertre mindenképpen odaérjünk. Emellett nagyon utolsó pillanatban foglaltunk mindent, szóval így nagyon húzós lett az ára, de lehetett volna ezt sokkal okosabban is csinálni” – vallotta be őszintén.
A Budapest-New York repjegy 300 ezer forintba került, amiről tudtam, hogy drága lesz, de nem gondoltam, hogy ennyire. Aztán New Yorkból átmentünk a Dominikai Köztársaságba, Punta Canára, ami 86 ezer forint volt, majd a hazautam volt a legdrágább, Dominikáról Budapestre 590 ezer forintért repültem
– összegezte Odett, így a csak a repülőjegyek majdnem 1 millió forintot kóstáltak.
A csapat 3 napot töltött Amerikában, ami alatt Frey Timi és L.L. Junior a város egy teljesen más pontján szálltak meg, mint Bernáth Odett, ő ugyanis úgy döntött, szeretne a lehető legközelebb lenni a látványosságokhoz. Ennek pedig meg is fizette az árát.
„A szállásom New Yorkban a Times Square-en volt, csúcsidőben, szilveszterkor, tehát december 30-tól január 2-ig, 3 éjszakára 583 ezer forintba került. Tehát éjszakánként majdnem 200 ezret fizettem, és ebben nem volt se reggeli, se vacsora, szinte csak egy ágy. Nem voltam tőle boldog, de mindenképp azt szerettem volna, hogy ne kelljen sokat sétálni, meg utazni, mivel nagyon kevés időnk volt, úgyhogy végül is nekem ez megért ennyit. Viszont Juniorék nem ott szálltak meg, ahol én” – részletezte az influenszer.
Emellett persze Odett azt is elárulta, hogy L.L. Junior koncertje előtt még vásárolgatni is beugrott, ami szintén csaknem 100 ezer forintjába került, de ez már szinte aprópénznek tűnik a többi költség mellett. És persze Dominikán, ahol L.L. Junior szülinapját ünnepelték, sem fukarkodott, a szállása körülbelül 200 ezer forint volt, míg az étkezések és egyéb költségek is körülbelül félmillióba fájtak, így utólag összeszámolva 2 millió 395 ezer forint lett az alig több, mint egyhetes körút számlája.
