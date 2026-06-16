Mi lesz Békefi Vikiék kisbabájával? Még mindig nincs kész a házuk!

Februárban érkezett a hír, hogy kétszeres édesanya lesz Békefi Viki. Májusban pedig azt is bejelentették, hogy kislány lesz a második baba is, ami nagy öröm volt a szülőknek. Ám ezzel egy időben nagy felújítás is zajlik Feng Ya Ou és Békefi Viki háza táján, amiről korábban úgy gondolták, hogy bőven a baba érkezése előtt már költözésre is alkalmas lesz, ám ez nem így történt, mivel nagyon megcsúszott az építkezés.
30 napon belül megszületik a második kislányunk, de még mindig nem tudjuk, hogy sikerül-e beköltöznünk az új házunkba
– jelentette ki a színésznő.
Az aggodalom tehát már elég nagy a család táján. A baba rövid időn belül megszületik, de még azt sem tudni, hogy hova viszik majd haza a szülők. A lakás belseje egyáltalán nem áll készen a költözésre, ami miatt úgy tűnik, hogy második kislányuknak, alig pár hetesen már költöznie is kell majd.
A burkolás nagyon jól halad. A beltéri ajtók nagyjából egy hónap múlva érkeznek, már egy-két lámpa is felkerült. A gépészet még nincs meg, a kád sincs a helyén, mivel várni kell a kéményre. A lépcsőn még korlátunk sincs. A terasz burkolása elvileg két héten belül elkészül, tető viszont még nem lesz rajta. A térkövezés előkészítése is zajlik és itt ez a domb, amivel még mindig nem tudjuk, hogy mit kezdjünk
– emelte ki az énekesnő.
Ezek alapján eléggé elképzelhetetlen, hogy 30 napon belül költözni tud a sztárpáros, ám nem szeretnék kizárni ezt a lehetőséget sem. A rajongók megpróbálták biztatni őket, de ők is egyet értenek azzal, hogy nem valószínű a gyors költözés. Emellett azonban nagyon jó ötleteket adtak Vikiéknek, hogy mit kezdenek a kertjükben lévő dombbal.
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