Mi lesz Békefi Vikiék kisbabájával? Még mindig nincs kész a házuk!

Februárban érkezett a hír, hogy kétszeres édesanya lesz Békefi Viki. Májusban pedig azt is bejelentették, hogy kislány lesz a második baba is, ami nagy öröm volt a szülőknek. Ám ezzel egy időben nagy felújítás is zajlik Feng Ya Ou és Békefi Viki háza táján, amiről korábban úgy gondolták, hogy bőven a baba érkezése előtt már költözésre is alkalmas lesz, ám ez nem így történt, mivel nagyon megcsúszott az építkezés.

Békefi Viki és Feng Ya Ou már tűkön ülve várják kislányuk érkezését, ám ezt nem tehetik nyugodtan a felújítás miatt (Fotó: Sulyok László)

Békefi Vikiék nagy csúszásban vannak a házzal

30 napon belül megszületik a második kislányunk, de még mindig nem tudjuk, hogy sikerül-e beköltöznünk az új házunkba

– jelentette ki a színésznő.

Az aggodalom tehát már elég nagy a család táján. A baba rövid időn belül megszületik, de még azt sem tudni, hogy hova viszik majd haza a szülők. A lakás belseje egyáltalán nem áll készen a költözésre, ami miatt úgy tűnik, hogy második kislányuknak, alig pár hetesen már költöznie is kell majd.

Békefi Viki kislánya, Mei Liza is nagyon várja a kistesó érkezését (Fotó: Wágner-Csapó József)

Békefi Viki megmutatta készülő otthonukat

A burkolás nagyon jól halad. A beltéri ajtók nagyjából egy hónap múlva érkeznek, már egy-két lámpa is felkerült. A gépészet még nincs meg, a kád sincs a helyén, mivel várni kell a kéményre. A lépcsőn még korlátunk sincs. A terasz burkolása elvileg két héten belül elkészül, tető viszont még nem lesz rajta. A térkövezés előkészítése is zajlik és itt ez a domb, amivel még mindig nem tudjuk, hogy mit kezdjünk

– emelte ki az énekesnő.

Ezek alapján eléggé elképzelhetetlen, hogy 30 napon belül költözni tud a sztárpáros, ám nem szeretnék kizárni ezt a lehetőséget sem. A rajongók megpróbálták biztatni őket, de ők is egyet értenek azzal, hogy nem valószínű a gyors költözés. Emellett azonban nagyon jó ötleteket adtak Vikiéknek, hogy mit kezdenek a kertjükben lévő dombbal.