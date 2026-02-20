Békefi Viki és Feng Ya Ou elárulta, mikor érkezik a baba!

Békefi Viki és Feng Ya Ou kislánya nemrég ünnepelte második születésnapját. A házaspár már korábban is elárulta, hogy tervben van a kistesó. Később egy aranyos bejegyzéssel jelentették be a nagy hírt, a képen lányuk, Mei Liza tartja kezében az ultrahangfotót. A Sztárban Sztár leszek! műsorából ismert páros lapunknak elárulta, hogy mikorra várható a pici érkezése.
Még mindig megfogalmazhatatlan az érzés, ami bennünk van. A kislányunk érkezésénél is csak a boldogságról tudtunk beszélni és most is leírhatatlan szeretet és melegség járja át a testünket. Már terveztük a kistesót és nagyon boldogak vagyunk, hogy összejött
– kezdte a Borsnak az énekesnő.
A házaspár kislánya is repdesett az örömtől, amikor megtudta, hogy egy új "játszótárs" érkezik a családba. „Lizi nagyon örült, amikor megtudta a hírt és már nagyon várja, hogy hazaérkezzen a kis testvére” - tette hozzá Békefi Viki.
A sztárpár már két évnyi tapasztalattal is rendelkezik a neveléssel kapcsolatban, amiket megpróbálnak a lehető legjobban hasznosítani az új jövevénynél is.
Szülőként már rendelkezünk némi tapasztalattal, de inkább arra kell felkészülnünk, hogy abban az adott pillanatban, mindent a lehető legjobban oldjunk meg. Lizinél is voltak terveink, de sok mindent felülírt a jelen és azt mindenképp megtapasztaltuk, hogy az ösztöneinkre kell hallgatnunk. Nem hiszünk abban, hogy minden módszer, ami korábban bevált, az most is működni fog, mert ezzel szerintem csak áltatnánk magunkat
– jegyezte meg Feng Ya Ou, aki feleségével már régóta tervezi az újabb baba érkezését.
Nem mindennapi módon árulta el a házaspár a családnak a gólyahírt. „Nálunk a Mikulás hozta a hírt. Megérkezett a télapó a nagy családi összejövetelre, mint minden évben és adtunk neki egy verset, amit mi írtunk. Még a nagyszakállú sem volt tisztában azzal, hogy mit fog bejelenteni, de természetesen óriási volt az öröm, amikor a végén kiderült a kis titkunk” - elevenítette fel az emlékeket Viki.
Annyit elárulhatok, hogy nyári gyerek lesz
– zárta lapunknak Feng Ya Ou.
A házaspár bejelentését ide kattintva tudod megtekinteni!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.