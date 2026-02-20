Békefi Viki és Feng Ya Ou elárulta, mikor érkezik a baba!

Békefi Viki és Feng Ya Ou kislánya nemrég ünnepelte második születésnapját. A házaspár már korábban is elárulta, hogy tervben van a kistesó. Később egy aranyos bejegyzéssel jelentették be a nagy hírt, a képen lányuk, Mei Liza tartja kezében az ultrahangfotót. A Sztárban Sztár leszek! műsorából ismert páros lapunknak elárulta, hogy mikorra várható a pici érkezése.

Békefi Viki és Feng Ya Ou gyermeke nagyon várja már a kistesó érkezését (Fotó: Sulyok László)

Békefi Viki és Feng Ya Ou nagyon várják a kicsit

Még mindig megfogalmazhatatlan az érzés, ami bennünk van. A kislányunk érkezésénél is csak a boldogságról tudtunk beszélni és most is leírhatatlan szeretet és melegség járja át a testünket. Már terveztük a kistesót és nagyon boldogak vagyunk, hogy összejött

– kezdte a Borsnak az énekesnő.

A házaspár kislánya is repdesett az örömtől, amikor megtudta, hogy egy új "játszótárs" érkezik a családba. „Lizi nagyon örült, amikor megtudta a hírt és már nagyon várja, hogy hazaérkezzen a kis testvére” - tette hozzá Békefi Viki.

Feng Ya Ou családja is nagy örömmel fogadta a gólyahírt (Fotó: Sulyok László)

A sztárpár már két évnyi tapasztalattal is rendelkezik a neveléssel kapcsolatban, amiket megpróbálnak a lehető legjobban hasznosítani az új jövevénynél is.

Szülőként már rendelkezünk némi tapasztalattal, de inkább arra kell felkészülnünk, hogy abban az adott pillanatban, mindent a lehető legjobban oldjunk meg. Lizinél is voltak terveink, de sok mindent felülírt a jelen és azt mindenképp megtapasztaltuk, hogy az ösztöneinkre kell hallgatnunk. Nem hiszünk abban, hogy minden módszer, ami korábban bevált, az most is működni fog, mert ezzel szerintem csak áltatnánk magunkat

– jegyezte meg Feng Ya Ou, aki feleségével már régóta tervezi az újabb baba érkezését.

Nem mindennapi módon árulta el a házaspár a családnak a gólyahírt. „Nálunk a Mikulás hozta a hírt. Megérkezett a télapó a nagy családi összejövetelre, mint minden évben és adtunk neki egy verset, amit mi írtunk. Még a nagyszakállú sem volt tisztában azzal, hogy mit fog bejelenteni, de természetesen óriási volt az öröm, amikor a végén kiderült a kis titkunk” - elevenítette fel az emlékeket Viki.

Mikor bővül majd a család?

Annyit elárulhatok, hogy nyári gyerek lesz

– zárta lapunknak Feng Ya Ou.

