Megható, Békefi Viki az anyukáját látja a kislányában

Pörgősen telik a nyár Békefi Viki és Feng Ya Ou számára – fellépések, szinkronizálások és forgatások töltik meg a naptárukat –, de ezt mosolyogva viselik. Ha tehetik, néhány napra kiszakadnak a munkából – ilyenkor belföldön kapcsolódnak ki –, a nagy közös nyaralást pedig Horvátországba tervezik.

Békefi Viki és Feng Ya Ou kislányuk, Liza születésnapját ünnepelték – Fotó: archív / hot! magazin

Békefi Viki és Feng Ya Ou nyara nagyon pörgősen telik

„Csak kapkodjuk a fejünket, próbálunk mindig elcsípni néhány napot, amikor elszökünk itthonról. Elég sűrű ez az idei nyár, de nem bánjuk: inkább legyen ilyen pörgős, mintsem hogy azon gondolkodjunk, mit is kezdjünk magunkkal" – kezdte a hot!-nak Ya Ou.

Már két éves Ya Ou és Békefi Viki kislánya

A kétéves Mei Liza igazi kis utazóbajnok, meglepően jól viseli a hosszabb utakat is. Az a titok nyitja, hogy a szülők mindig igyekeznek úgy időzíteni az indulást, hogy Lizi pont akkor szundikáljon el.

„Igyekszünk hozzá alkalmazkodni, és minél kényelmesebbé tenni neki az utazást, de szerintem ez nem lesz gond, mert már nagyon várja, hogy menjünk a pa­pá­ék­kal Horvátországba nyaralni" – mesélte Békefi Viki. „Ami nagy könnyebbség, hogy már másfél éves kora óta összetett mondatokban beszél, lehet vele viccelődni, beszélgetni, szerepjátékokat játszani; szinte olyan, mintha egy négyéves gyerekkel lennénk együtt, úgyhogy nagy szerencsénk van vele.”

Békefi Viki gyereke édesanyjára hasonlít

Ahogy telik az idő, Mei Liza személyisége egyre határozottabban kirajzolódik. A vonásai is szépen formálódnak, egyre inkább látszik, hogy kire hasonlít Békefi Viki kislánya.

„Akárhányszor mondják, én nem látom benne annyira magunkat, mint mások: se magamat, se Vikit” – mesélte nevetve Ya Ou. „Számomra ő egy tökéletes kis szépséggombóc, akinek minden vonása a mi közös egyvelegünk, mégis teljesen egyedi.”

Békefi Viki szerint az édesanyjára hasonlít, Liza – Fotó: archív / hot! magazin

„Anyukámat azért látom benne” – vette át a szót Viki. „A temperamentuma szerintem a kettőnk legjobb ötvözete, és rengeteget formálódik attól is, hogy sokat van gyerekek között, családdal, barátokkal, szinkronba is sokszor jön velünk. Nagyon szociális, figyelmes kislány, már most babusgatja a kisebbeket. Persze a »nem« korszak nála is előjött, de ez is a fejlődés része.”

Közös dalok Békefi Viki és Feng Ya Ou kapcsolatának még a munka sem árthat, hiszen a mai napig szívesen dolgoznak együtt. Több közös daluk és klipjük jelent már meg.