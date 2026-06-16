„Nagyon épülök lefele” – 99 éves Baranyi László megszólalt a Borsnak: így van most

Baranyi László korábban már többször nyilatkozott úgy, hogy nagyon szeretné megélni a 100 évet. „Akárhogy szórakozik a kaszás, én szeretném megélni a 100. születésnapomat. Sokan már a 105-öt emlegetik, de az már nagyon rozoga” – jelentette ki korábban lapunknak a színészlegenda. Baranyi Laci bácsi ennek ellenére már nem annyira biztos korábbi állításában, de minden erejével azon lesz, hogy feleségével és családjával ünnepelje majd a századik szülinapot.
Nagyon szűk családi körben voltunk, mivel nemsokára vizsgázik az unokám a Metropolitan egyetemen és mindent arra összpontosít most. Szerény kis szülinap volt, viszont előző nap a József Attila-színház társulata nagyon szépen megünnepelt engem
– mondta lapunknak a Família Kft. színészlegendája.
Hiába a korábbi nyilatkozatok, már nem annyira biztos Laci bácsi, hogy sikerül elérni a százast. „Megmondom őszintén, hogy nagyon épülök lefele. A csontomon ülök és hetven kilós vagyok, ami csak a szívemnek jó, hogy ennyire kis súlyom van. Most nekifordulok és beszerzem a gyógyszereket és az injekciókat, amik a térdemre és a felfekvésemre kellenek. Nehéz az öregség” – jegyezte meg Baranyi László.
A feleségem 88 éves, de én csak taknyosnak hívom. Abban a korban én még fociztam, csak már a térdízületeim nem engedik, hogy kimenjek a pályára. Pedig nagyon hiányzik a mozgás
– árulta el lapunknak Laci bácsi.
A színészlegenda korábban nagyon szeretett heti szinten mozogni, ám manapság már inkább egészségére összpontosít. A 99 éves Baranyi Lászlónak már a tömegközlekedés is problémát okoz, mivel elmondása szerint nagyon nehezen tud felszállni a villamosokra és a buszokra. Fénykorában pedig mozgékonyabb volt, mint bárki, így nagy érvágás volt neki, hogy a mindennapi dolgokat is hanyagolnia kell egészségügyi állapota miatt.
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