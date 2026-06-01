A 99. születésnapjára készül a Família Kft. sztárja: így van most Baranyi László

Hihetetlen szám, Baranyi László, Laci bácsi június 14-én már a 99. születésnapját fogja megünnepelni. A 90-es évek sikersorozatának, a Família Kft.-nek a sztárja nagyon várja a közelgő ünneplést, de azt mondja, kicsit gondban van azzal, hogy mi lenne a legjobb helyszín a bulira, mert rengeteg színházban játszott fantasztikus karrierje alatt. A Gobbi Hilda-díjas színész lapunknak elárulta: azért várja a születésnapját, mert olyankor külföldön élő családtagjai is hazajönnek.
Közel 100 évesen is nagyon ad a külsejére Baranyi László. A Família Kft. sorozat közönségkedvence rendszeresen jár fodrászához is, mert ahogy mondja, nem léphet akármilyen külsővel az utcára az ember.
„Három nappal ezelőtt voltam a kedvenc fodrász hölgyemnél, hogy levágja a szakállamat, meg megigazítsa a frizurámat. De amikor belenéztem a tükörbe, és teljesen elhűltem. Mondtam is neki, hogy: Tudja, drága Emike, tudja, ki jut eszembe? Mint gyerekkoromban a vurstliban a madárfejű Jancsika, aki megette apját, anyját, csakhogy mutogassák” – kezdte a Borsnak Baranyi László, aki legutóbb is már arra panaszkodott, hogy már a zokniját sem tudja egyedül felvenni.
„Felére fogytam, nagyon épülök le sajnos. Akárhogy nézem, az évek elmentek felettem, ez a 99 év, az nagyon sok. De persze az is biztos, hogy ez a közel 100 év nagyon tartalmas életet adott! És azt kell mondjam, hogy az öregkorom is nagyon szép, csodálatos, csak hát a test, az egészség ilyenkorra megrendül.”
Laci bácsi - aki az önkormányzattól ma már ingyen ebédet kap - azt mondja, szerencsésnek érzi magát, mert mind a szakmai pályafutása, mind a magánélete szépen alakult. Hangos sikereket aratott a színpadon, majd jött az 1991-ben rajtoló, nyolc évadot megélt Família Kft. a televízióban, ami által még többen megszerették őt, olyanok is, akik nem jutottak el színházba.
Mai napig megismernek az emberek az utcán, ha néha még lemegyek, leszólítanak, megkérdezik, hogy vagyok. Ez a sorozatnak köszönhető! Nagyon szerették a nézők, mi meg nagyon élveztük a forgatásokat, tényleg életre szóló barátságok köttettek, olyanok voltunk, mint egy család, hiszen a forgatások miatt többet találkoztunk egymással, mint a szeretteinkkel. És fantasztikus, hogy ezek a kapcsolatok még mindig tartanak, fel szoktak hívni, meg minden évben tartunk találkozót, mindig nagyon jó a hangulat. De elképesztő látnom, hogy az ikrek, Spáh Dávid és Spáh Károly is már 40 évesek, a sorozatbeli unokáim. Hihetetlen, hogy mai napig vetítik a tévében, de nem nézem, nem akarom fájdítani a szívemet, hogy akkor hogy néztem ki 30-35 évvel ezelőtt, idegennek hatok magam előtt!
„Szűk családi körben fogunk először ünnepelni, ilyenkor hazajönnek a külföldön élő szeretteink is, akik kint nagy karriert futottak be, nagyon büszkék vagyunk rájuk. De, hogy nagyobb körben lesz-e ünneplés, azt még nem tudom. Gondolkoztam rajta, ki tudja, megélem-e a 100 évet. De dilemmába kerültem már ott, hogy na, de melyik színházban legyen, hiszen több, mint 20 színházban játszottam pályafutásom alatt.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.