A 99. születésnapjára készül a Família Kft. sztárja: így van most Baranyi László

Hihetetlen szám, Baranyi László, Laci bácsi június 14-én már a 99. születésnapját fogja megünnepelni. A 90-es évek sikersorozatának, a Família Kft.-nek a sztárja nagyon várja a közelgő ünneplést, de azt mondja, kicsit gondban van azzal, hogy mi lenne a legjobb helyszín a bulira, mert rengeteg színházban játszott fantasztikus karrierje alatt. A Gobbi Hilda-díjas színész lapunknak elárulta: azért várja a születésnapját, mert olyankor külföldön élő családtagjai is hazajönnek.

A Família Kft.-ben egy ország zárta szívébe Baranyi Lászlót (Fotó: MW archív)

A Família Kft. sztárja rengeteget fogyott

Közel 100 évesen is nagyon ad a külsejére Baranyi László. A Família Kft. sorozat közönségkedvence rendszeresen jár fodrászához is, mert ahogy mondja, nem léphet akármilyen külsővel az utcára az ember.

„Három nappal ezelőtt voltam a kedvenc fodrász hölgyemnél, hogy levágja a szakállamat, meg megigazítsa a frizurámat. De amikor belenéztem a tükörbe, és teljesen elhűltem. Mondtam is neki, hogy: Tudja, drága Emike, tudja, ki jut eszembe? Mint gyerekkoromban a vurstliban a madárfejű Jancsika, aki megette apját, anyját, csakhogy mutogassák” – kezdte a Borsnak Baranyi László, aki legutóbb is már arra panaszkodott, hogy már a zokniját sem tudja egyedül felvenni.

„Felére fogytam, nagyon épülök le sajnos. Akárhogy nézem, az évek elmentek felettem, ez a 99 év, az nagyon sok. De persze az is biztos, hogy ez a közel 100 év nagyon tartalmas életet adott! És azt kell mondjam, hogy az öregkorom is nagyon szép, csodálatos, csak hát a test, az egészség ilyenkorra megrendül.”

Laci bácsi - aki az önkormányzattól ma már ingyen ebédet kap - azt mondja, szerencsésnek érzi magát, mert mind a szakmai pályafutása, mind a magánélete szépen alakult. Hangos sikereket aratott a színpadon, majd jött az 1991-ben rajtoló, nyolc évadot megélt Família Kft. a televízióban, ami által még többen megszerették őt, olyanok is, akik nem jutottak el színházba.