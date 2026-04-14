„A zoknimat sem tudom felvenni” – Aggasztó hírek! 16 kilót fogyott, így van most Baranyi László

A 98 éves Baranyi László nagyszerű karriert tudhat maga mögött, aminek egyik legnagyobb állomása a Família Kft. volt. Laci bácsi egyre jobban retteg attól, hogy valami történni fog vele, mivel elmondása szerint egy esés is már súlyos következményekkel járhat. Az óvatosság számára most a legfontosabb, illetve családja is mindenben segít neki. Baranyi László a Borsnak árulta el, hogyan éli manapság a mindennapjait.

Baranyi László családja mindenben segíti a színészlegendát (Fotó: Szabolcs László)

Baranyi Lászlónak a mozgás is nehezére esik

Mostanság nagyon fáj a fejem és szédülök is. Közben pedig reszketek attól, hogy elesek, mert az végzetes is lehet. A barátaim mindig mondják, hogy örülnének, ha csak ennyi bajuk lenne, de már a zoknimat sem tudom felvenni. Nem tudom, mi történt az ízületeimmel, viszont a kezemet egyszerűen nem tudom a fejem fölé emelni. Éppen, hogy csak képes vagyok megfésülködni

– mondta a hamarosan századik életévébe lépő Baranyi László.

A 98 éves színészlegenda korábban arról számolt be lapunknak, hogy ingyen ebédet kap az önkormányzattól. Elmondása szerint az étvágya sosem romlott, ám mostanra nagy fogyáson ment keresztül. „16 kilót sikerült lefogynom. Ez azt jelenti, hogy visszafogytam az egykori versenysúlyomra, 70 kilóra. Akkoriban ez csupa izom volt, most sajnos ez nem mondható el. Az étvágyam még most is a régi, viszont már hízni nem nagyon tudok” - árulta el Baranyi Laci bácsi.

Baranyi László felesége sokszor arra riad fel, hogy férjén folyik a verejték (Fotó: Knap Zoltán)

Rémálmok gyötrik Baranyi Lászlót

Egy jó ideje már mindig arról álmodok, hogy minden éjjel színpadon vagyok. Nem tudom, hol kell felmenni a színpadra, elfelejtem a szöveget vagy valaki helyére be kell ugranom. Akikkel az álmaimban találkozok, pedig már mind halottak. Amikor megébredek, csurog rólam a verejték. Szegény feleségem, mindig sajnálom ilyenkor

– osztotta meg rémálmait a Gobbi Hilda-díjas színész.

Gyógyszerkezelésre is szorult Laci bácsi

Egyszerűen nem érzem az ujjam hegyeit. Amikor lapozok egy újságot, akkor nem érzem a lapokat. Ezért szedtem most gyógyszereket. Akárhogy szórakozik a kaszás, én szeretném megélni a 100. születésnapomat. Sokan már a 105-öt emlegetik, de az már nagyon rozoga

– jegyezte meg lapunknak a Família Kft. színészlegendája.