Balogh Tamásné 34 évvel idősebb férjéről vallott: „Féltem attól, hogyan alakul majd az életünk”

A Séfek Séfe Balogh Tamásné Esztere leginkább megosztó, harsány stílusával hívta fel magára a figyelmet a műsorban, amit a verseny alatt sokan megszerettek. Persze a TikTok-sztár rajongói nemcsak a főzőtudományára és a mindennapjaira, hanem a magánéletére is nagyon kíváncsiak, különösen, amióta kiderült, hogy férje több mint három évtizeddel idősebb nála. De hiába a sok bántó komment és kételkedő követő, ők boldogabbak nem is lehetnének, amiről most a Facebook-oldalán vallott.

Balogh Tamásné kora ellenére sok küzdelmen túl van már az életben, hiszen férje kora miatt is rengeteg támadást kapott (Fotó: Balogh Tamásné Eszter)

Balogh Tamásné Eszter férje 34 évvel idősebb nála, így ő idén már 65 éves, míg a biztosítási tanácsadó csak a 31. születésnapját ünnepelte januárban. Ez persze sokaknak furcsa lehet, de őket cseppet sem zavarja, sőt a kapcsolatuk harmonikusabb, mint sok egykorú páré. De Balogh Tamásné Facebook-oldalán most bevallotta, eleinte ő maga is bizonytalan volt.

Azt mondják, a 7. év egy párkapcsolatban vízválasztó… Őszintén megmondom, az elején féltem. Féltem attól, hogy mit fognak mondani mások, hiszen 34 év korkülönbség van közöttünk. Féltem attól is, hogy hogyan alakul majd az életünk, lesznek-e nehézségeink, és hogy minden akadályt együtt le tudunk-e majd küzdeni

– kezdte őszintén a Séfek Séfe 6. évadának sztárja.

„Persze voltak nehezebb napok, voltak kihívások, de mindig megtaláltuk a megoldást. Mert egy kapcsolat nem attól működik, hogy soha nincs probléma, hanem attól, hogy két ember akarja megoldani őket. 7 év alatt rengeteg minden történt velünk. Együtt értünk el sikereket, rengeteget utaztunk, sok-sok boldog pillanatot éltünk át, és ami talán a legfontosabb: megtanultunk igazán bízni egymásban” – folytatta.

Balogh Tamásné férje jóban-rosszban kitart

A házaspár kapcsolatának titka főként az, hogy mindig, minden nehézség ellenére kitartanak egymás mellett, na meg persze, hogy feltétel nélkül bíznak egymásban.

„Sok kapcsolat azért nem tud működni, mert hiányzik a bizalom. Pedig, ha két ember hisz egymásban, őszintén kommunikál, és nem egymás ellen, hanem egymásért küzd, akkor nagyon sok mindent le lehet győzni. Egy dolgot mindig szem előtt tartunk: haraggal nem fekszünk le aludni. Mert mindent meg lehet oldani, ha mindketten akarjuk. Ha viszont már nincs akarat, akkor nincs mit megmenteni…” – árulta el Eszter.

7 év töretlenül együtt. Hamarosan pedig a házassági évfordulónkat is ünnepeljük. Különleges nap ez a mai. Köszönöm, hogy mellettem vagy

– zárta a megható posztot.