Nem hitték el a nézők, ki állt hirtelen Bálint Antónia mellett – mindent elsöprő duettet énekeltek

Valóságos szenzáció kerekedett az idei Múzeumok Éjszakáján, amikor a Magyar Katonai Térképészet Szakmatörténeti Múzeum színpadára lépett Bálint Antónia. Toncsi élete első nagyszabású énekesi fellépésére készült, a Radler Mária Terézia múzeumvezető által koordinált esten pedig semmit sem bíztak a véletlenre. A sztár fodrásza egészen Kecskemétről utazott a helyszínre, sőt, akadt olyan hűséges rajongó is, aki egyenesen Svájcból jött haza a koncertre.

Bálint Antónia koncertje pont úgy sikerült, ahogy azt elképzelte (Fotó: Bálint Antónia)

Bálint Antónia gitárossal lépett fel

A „Dalok a szívemből” című műsorhoz Erdélyi Frigyes gitárjátéka biztosította az alapot, míg Toncsi tündöklő külsejéért Princz Panni sminkes és Szabó Kriszti fodrász felelt.

„Életemben nem varrattam még magamra ruhát, de most itt volt az ideje. Szerencsére teljesen tökéletesre sikerült. Ennél jobbat kívánni se kívánhattam volna, mint ahogy sikerült. Nagyon megtisztelő volt, hogy a nyár egyik legrangosabb kulturális eseményén, a Múzeumok Éjszakáján léphettem fel életemben először” – mesélte meghatottan az egykori szépségkirálynő.

Komoly stáb segítette Toncsi fellépését (Fotó: Bálint Antónia)

Flipper Öcsi egykori szerelmével is énekelt

Az est legmeghatóbb pontja a Szilágyi Mariannal, Flipper Öcsi egykori feleségével előadott duett volt:

Harminc évig nem mertem énekelni, csak néha, amikor Mariann mellettem volt, dudorásztam. De ez megrekedt azon a szinten. Az első közös próbán aztán elénekeltük az Azért vannak a jó barátokat, és olyan volt, mintha harminc évig ezt próbáltuk volna

– vallotta be Toncsi, akinek produkciója alatt szem nem maradt szárazon a nézőtéren.

Szilágyi Mariann-nal hamar egymásra hangolódtak (Fotó: Bálint Antónia)

TikTokon is követni lehetettt a koncertet

A koncertet ráadásul a legfiatalabb generáció is követhette: „Védőháló nélkül, szabadon bevállaltam, hogy beélőztem az egészet a TikTokon. Egyébként csináltattam aláírókártyát is, úgy voltam vele, hogy, akik eljönnek, kapjanak valamit cserébe. Volt, aki sírt, mást pedig rázott a hideg, jó értelemben, úgyhogy fantasztikus visszajelzéseket kaptam. A civil életem továbbra is működik, nem adtam fel, jelenleg a hétvégéken építem az énekesi pályámat, nagyon boldog vagyok” – tette hozzá Bálint Antónia, akinek duplán jól telt a napja, mert a nagylánya színötösre érettségizett.