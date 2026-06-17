Megszólalt a válásról Ambrus Attila: "Az egész családomat megviselte..."

A közelmúltban érkezett a hír, hogy tíz év és két gyermek születése után véget ért Ambrus Attila házassága. Az egykor Viszkis néven ismertté vált bankrabló és felesége, Réka, bár küzdöttek a kapcsolatukért, végül nem láttak más megoldást, mint hogy elengedjék egymást kezét: jelenleg már a közös otthonukat is árulják. Mindez, érthető módon, mélységesen megrázta a ma már keramikusként dolgozó Ambrust, akivel a Blikk stábja a 97. Ünnepi Könyvhéten futott össze.

Megszólalt a válásáról Ambrus Attila / Fotó: MW

Megszólalt a válásáról Ambrus Attila

Ambrus Attila ekkor őszintén vallott a börtönben töltött éveiről, valamint arról is, hogyan változtatta meg az a 13 esztendő a gondolkodását és az élethez való hozzáállását. Amikor azonban a magánéletére terelődött a szó, hamar jelezte, nem kíván erről bővebben nyilatkozni.

Az a helyzet, hogy ez nem tartozik senkire… Nem vagyok közszereplő, hála az égnek. Én egy börtönből szabadult ember vagyok, tizennégy éve, 2012 január végén szabadultam. Sajnos, történt néhány olyan dolog az életemben, ami a gyermekeimnek sem jó, nekem sem jó és a feleségemnek, illetve a volt feleségemnek sem az. Én azt gondolom, ez nem tartozik senkire

– jelentette ki, majd hozzátette: